Зеленский: На выходных готовятся два обмена военнопленными "500 на 500"

В выходные планируются два этапа обмена военнопленными между Украиной и Россией – всего речь идет об освобождении 500 украинских военнослужащих.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского на брифинге

Детали: По его словам, Украина готова передать такое же количество российских пленных.

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Прямая речь Зеленского: "Российская сторона передала информацию, что в эти выходные сможет передать 500 человек – 500 наших военных из тысячи, о которых мы договорились. Мы со своей стороны будем готовы к обмену на соответствующее количество".

Детали: Однако на данный момент российская сторона не предоставила согласованных списков для обмена.

Прямая речь Зеленского: "Пока что мы списки не получили. На этот раз, в отличие от прошлого Стамбула, россияне дали слово, что перед обменом они нам передадут списки тех, кого мы меняем. Для нас это важно. Мы пока снова не получили списков. Будем настаивать на том, чтобы украинская сторона их получила".

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Детали: Зеленский сообщил, что после завершения обмена начнётся работа над возвращением тел погибших военнослужащих.

Прямая речь Зеленского: "Что касается обмена телами – есть документы, которые чётко говорят, что Россия идентифицировала 15–20% всех тел, которые у них есть. Это согласно их же документам. Поэтому договорились, что должна быть чёткая идентификация... Очень важно, чтобы мы получили тела именно украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться. Потому что такой случай у нас уже был".

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