Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: На выходных готовятся два обмена военнопленными "500 на 500"

Украинская правдаСреда, 4 июня 2025, 16:20
Зеленский: На выходных готовятся два обмена военнопленными 500 на 500
Скриншот

В выходные планируются два этапа обмена военнопленными между Украиной и Россией – всего речь идет об освобождении 500 украинских военнослужащих.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского на брифинге

Детали: По его словам, Украина готова передать такое же количество российских пленных.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Российская сторона передала информацию, что в эти выходные сможет передать 500 человек – 500 наших военных из тысячи, о которых мы договорились. Мы со своей стороны будем готовы к обмену на соответствующее количество".

Детали: Однако на данный момент российская сторона не предоставила согласованных списков для обмена.

Прямая речь Зеленского: "Пока что мы списки не получили. На этот раз, в отличие от прошлого Стамбула, россияне дали слово, что перед обменом они нам передадут списки тех, кого мы меняем. Для нас это важно. Мы пока снова не получили списков. Будем настаивать на том, чтобы украинская сторона их получила".

РЕКЛАМА:

Детали: Зеленский сообщил, что после завершения обмена начнётся работа над возвращением тел погибших военнослужащих.

Прямая речь Зеленского: "Что касается обмена телами – есть документы, которые чётко говорят, что Россия идентифицировала 15–20% всех тел, которые у них есть. Это согласно их же документам. Поэтому договорились, что должна быть чёткая идентификация... Очень важно, чтобы мы получили тела именно украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться. Потому что такой случай у нас уже был".

Предыстория: 

  • В пятницу 23 мая Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек. Из них 270 военных и 120 гражданских граждан. 
  • В субботу еще 307 украинских защитников вернули из российского плена. Все они – мужчины рядового и сержантского состава.
  • 25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате "1000 на 1000". Домой вернулись еще 303 украинских защитника.
  • Командир бригады Нацгвардии "Азов" полковник Денис ("Редис") Прокопенко заявил, что во время трехдневного обмена пленными с Россией не обменяли ни одного "азовца", и не верит, что власть заинтересована в возвращении этих бойцов.
  • Писатель и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев сообщил, что среди освобожденных в формате "1000 на 1000" нет ни одного из гражданских, находящихся в российском плену уже восемь лет.

российско-украинская войнапленныеЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В НАТО назвали "Паутину" самой успешной операцией и посчитали уничтоженные в РФ самолеты
ЕС продлит временную защиту для украинцев до марта 2027 года
СМИ: Семья заместителя генпрокурора купила элитную недвижимость и авто во время войны
РФ нанесла удар по учебному подразделению Сухопутных войск на Полтавщине, есть раненые
Рада освободила от ввозной пошлины и НДС оптоволокно для дронов
видео"Паутина": появилось видео одной из фур с дронами, которую использовали во время операции
Все новости...
российско-украинская война
Зеленский назвал "меморандум" РФ ультиматумом и объяснил почему
Зеленский предлагает Путину "прекращение огня" до личной встречи
РФ нанесла удар по учебному подразделению Сухопутных войск на Полтавщине, есть раненые
Последние новости
18:02
В Польше расследуют оставление без присмотра средств ПВО, направлявшихся в Украину
18:02
Зеленский заявил, что вместе с партнерами надо увеличить производство оружия на 50%
17:56
Ученые изобрели пластик, который растворяется в морской воде через несколько часов
17:33
В Харькове определили нового архитектора города без открытого конкурса
17:32
теннис361-а ракетка мира из Франции сотворила очередную сенсацию и вышла в полуфинал Ролан Гаррос
17:17
ГУР: Россия производит около 170 "Шахедов" в день и хочет увеличивать темпы
17:14
Рекордная конкуренция: агентство Минобороны получило 200 заявок на поставку продуктов для ВСУ
17:11
В Черкасской области к пожизненному заключению приговорили мужчину, который изнасиловал и убил 10-летнюю девочку
17:11
фотоАрмия РФ атаковала продуктовый магазин в Никополе: пострадали четверо
17:03
Зеленский: "Паутины" не было бы, если бы РФ согласилась на прекращение огня
Все новости...
Реклама:
Реклама: