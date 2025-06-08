Удар по Харькову: в больнице скончался инструктор детской железной дороги
В ночь на воскресенье в больнице от полученных ранений в результате авиаударов по Харькову, нанесённых накануне, скончался инструктор детской железной дороги Владимир Ковтун.
Источник: глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский
Детали: Владимир Ковтун ранее работал в системе "Укрзализныци" и оставался активным участником железнодорожного сообщества даже после выхода на пенсию в 2022 году.
Во время атаки Владимир находился рядом с детской железной дорогой. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Прямая речь: "Потери, с которыми невозможно смириться... Владимир Ковтун - он уже не работал на железной дороге, ушёл на пенсию в 2022 году, но до того работал здесь же с железнодорожной малышнёй инструктором. И в тот роковой вечер оказался рядом. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось — Владимир умер от полученных травм ночью в больнице".
Предыстория:
- В субботу около 17:35 Россия нанесла удары четырьмя управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова.
- 30-летняя сотрудница "Укрзализныци" погибла. Президент Владимир Зеленский сообщил о более чем 40 раненых. В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов ранее сообщал о 19 пострадавших.
- Поздно вечером 7 июня он также заявил, что в больнице скончался 62-летний мужчина, ещё двое находятся в крайне тяжёлом состоянии.