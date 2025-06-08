Удар по Харькову: в больнице скончался инструктор детской железной дороги

В ночь на воскресенье в больнице от полученных ранений в результате авиаударов по Харькову, нанесённых накануне, скончался инструктор детской железной дороги Владимир Ковтун.

Источник: глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский

Детали: Владимир Ковтун ранее работал в системе "Укрзализныци" и оставался активным участником железнодорожного сообщества даже после выхода на пенсию в 2022 году.

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Во время атаки Владимир находился рядом с детской железной дорогой. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Прямая речь: "Потери, с которыми невозможно смириться... Владимир Ковтун - он уже не работал на железной дороге, ушёл на пенсию в 2022 году, но до того работал здесь же с железнодорожной малышнёй инструктором. И в тот роковой вечер оказался рядом. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось — Владимир умер от полученных травм ночью в больнице".

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