Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ атаковала Одессу: повреждены админздания, жилье, 8 пострадавших

Станислав ПогориловПятница, 11 июля 2025, 12:23
РФ атаковала Одессу: повреждены админздания, жилье, 8 пострадавших
фото: "Думська"

В пятницу в первой половине дня российские захватчики атаковали Одессу, пока известно о 8 пострадавших.

Источник: Одесский горсовет в Telegram

Дословно: "В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили".

Реклама:

Детали: Сообщается, что сейчас известно о 8 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Одессароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоГБР проводит обыски у экс-министра Кубракова – источник
РФ атаковала Одессу: повреждены админздания, жилье, 8 пострадавших
видеоРоссияне заявили об атаке БпЛА: взрывы слышали в Туле и под Москвой, где работают военные заводы
Россия должна возместить Украине €500 млрд – Мерц
Трамп: НАТО оплатит вооружение США для Украины
Трамп впервые отправит оружие в Украину в рамках президентских полномочий – СМИ
Все новости...
Россияне начали терроризировать прифронтовое Доброполье FPV-дронами
Оккупанты ударили по Днепропетровской области: бушевали пожары, повреждено предприятие
Россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области за сутки
DeepState: Россияне оккупировали село Ялта в Донецкой области
Последние новости
13:01
"Пообещал удобрения из Беларуси, а приобрел себе автопарк": нардепу Шевченко объявили новое подозрение
12:55
Литва выделит более 20 млн евро на восстановление образования в Украине
12:52
ЕБРР может профинансировать строительство графитного завода в Украине
12:50
обновленоГБР проводит обыски у экс-министра Кубракова – источник
12:39
DeepState: Россияне оккупировали село Ялта в Донецкой области
12:35
В США готовятся к "бургеру по цене стейка" из-за пошлин Трампа
12:27
Дуда в день памяти жертв Волынской трагедии вспомнил убийства поляков и призвал к примирению
12:25
Убытки на миллиард: ГБР завершило расследование в отношении сообщника бизнесмена Гринкевича
12:23
РФ атаковала Одессу: повреждены админздания, жилье, 8 пострадавших
12:08
Чиновники знали об аварийности участка тоннеля Киевского метро, но скрывали это - прокуратура
Все новости...
Реклама:
Реклама: