РФ атаковала Одессу: повреждены админздания, жилье, 8 пострадавших

В пятницу в первой половине дня российские захватчики атаковали Одессу, пока известно о 8 пострадавших.

Источник: Одесский горсовет в Telegram

Дословно: "В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили".

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Детали: Сообщается, что сейчас известно о 8 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.