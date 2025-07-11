РФ атаковала Одессу: повреждены админздания, жилье, 8 пострадавших
Пятница, 11 июля 2025, 12:23
В пятницу в первой половине дня российские захватчики атаковали Одессу, пока известно о 8 пострадавших.
Источник: Одесский горсовет в Telegram
Дословно: "В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили".
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Детали: Сообщается, что сейчас известно о 8 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.