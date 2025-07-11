ГБР проводит обыски у экс-министра Кубракова – источник
В пятницу работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, утром 11 июля следователи ГБР проводят обыски у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова. Следственные действия проводятся в рамках расследования вероятного мошенничества нардепа Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в госизмене.
По словам источника УП, Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн, якобы, на закупку удобрений в Беларуси. Способствовать ему в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры.
"Украинская правда" обратилась в ГБР за официальным комментарием.
Предыстория:
- Нардеп Шевченко не раз вызывал скандалы пророссийскими заявлениями и высказыванием симпатий к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. 20 апреля 2021 года нардеп самовольно летал в Минск "знакомиться" с Лукашенко. Он также заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.
- 24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава.
- В то же время в мае 2023 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признавался, что народный депутат Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. Позже в Главном управлении разведки заявили, что народный избранник Евгений Шевченко не имеет никакого отношения к их структуре.
- В июне 2025 года Офис генерального прокурора объявил народному депутату Евгению Шевченко новое подозрение в государственной измене за события после полномасштабного вторжения России.
- Сейчас Шевченко находится в СИЗО.