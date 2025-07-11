ГБР проводит обыски у экс-министра Кубракова – источник

В пятницу работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, утром 11 июля следователи ГБР проводят обыски у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова. Следственные действия проводятся в рамках расследования вероятного мошенничества нардепа Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в госизмене.

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По словам источника УП, Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн, якобы, на закупку удобрений в Беларуси. Способствовать ему в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры.

"Украинская правда" обратилась в ГБР за официальным комментарием.

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