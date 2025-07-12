Россияне сбросили КАБ на жилой массив в Харькове: есть пострадавший
Суббота, 12 июля 2025, 05:11
Около пяти часов утра 12 июля российская армия нанесла удар управляемой авиабомбой (КАБ) по жилому массиву в Киевском районе. В результате атаки есть пострадавший.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Зафиксирован удар по Харькову КАБом по жилому массиву в Киевском районе. Есть информация о пострадавшем".
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Детали: По словам городского головы, в сторону города движется группа "Шахедов".
"Возможны еще удары по Харькову. Будьте осторожны", — сообщил Терехов.
Предыстория:
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- В ночь на 12 июля российские оккупационные войска осуществляют массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Во многих регионах, в частности в столице, прогремели взрывы.
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