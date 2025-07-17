УПЦ МП дали срок до августа разорвать отношения с Россией

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла Украинской православной церкви (Московского патриархата) предписание об устранении до 18 августа нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях относительно выявленных признаков аффилированности с Русской православной церковью.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Общественное"

Дословно: "По результатам проведенного исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины, Киевской митрополии УПЦ вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях".

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Детали: По результатам исследования, Киевская митрополия УПЦ МП имеет признаки аффилированности с русской православной церковью, хотя и пытается отстраниться от своей принадлежности к Московскому патриархату.

Чтобы выполнить предписание, митрополит УПЦ МП Онуфрий должен предоставить решение высших органов церковной власти относительно: выхода УПЦ из структуры РПЦ, а также утраты силы для УПЦ всех положений устава РПЦ.

Также согласно предписанию, необходим отзыв священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава священного синода РПЦ, архиерейского и поместного соборов РПЦ, межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ, а также канонических подразделений РПЦ.

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Также говорится о необходимости признания недействительными принятые РПЦ решения об аннексии епархий УПЦ и назначении РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ

Предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрия обязали публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и разрыва связей с РПЦ.

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Что предшествовало: