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УПЦ МП дали срок до августа разорвать отношения с Россией

Станислав ПогориловЧетверг, 17 июля 2025, 20:23
УПЦ МП дали срок до августа разорвать отношения с Россией
Онуфрий и патриарх Кирилл. фото risu.ua

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла Украинской православной церкви (Московского патриархата) предписание об устранении до 18 августа нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях относительно выявленных признаков аффилированности с Русской православной церковью.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Общественное"

Дословно: "По результатам проведенного исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины, Киевской митрополии УПЦ вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях".

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Детали: По результатам исследования, Киевская митрополия УПЦ МП имеет признаки аффилированности с русской православной церковью, хотя и пытается отстраниться от своей принадлежности к Московскому патриархату.

Чтобы выполнить предписание, митрополит УПЦ МП Онуфрий должен предоставить решение высших органов церковной власти относительно: выхода УПЦ из структуры РПЦ, а также утраты силы для УПЦ всех положений устава РПЦ.

Также согласно предписанию, необходим отзыв священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава священного синода РПЦ, архиерейского и поместного соборов РПЦ, межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ, а также канонических подразделений РПЦ.

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Также говорится о необходимости признания недействительными принятые РПЦ решения об аннексии епархий УПЦ и назначении РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ

Предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрия обязали публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и разрыва связей с РПЦ.

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Что предшествовало:

  • Верховная Рада 20 августа 2024 года приняла закон о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с РФ. Он предусматривает, что в случае выявления признаков аффилированности религиозной организации с РФ, Госєтнополитики должна выдать предписание, чтобы организация их устранила в течение 9 месяцев.
  • 9 мая Кабинет министров утвердил порядок проведения исследования причастности религиозных организаций к РФ, а также порядок рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии "русского мира".
  • Украинская православная церковь (МП) обжаловала это постановление в суде.
  • 20 мая Госэтнополитики начала исследование по вопросу наличия признаков аффилированности УПЦ (МП) с запрещенной иностранной религиозной организацией.
  • 2 июля Владимир Зеленский прекратил гражданство Украины митрополита Онуфрия - предстоятеля Украинской православной церкви. По материалам СБУ, у него есть российский паспорт.

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