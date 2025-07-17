Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

УПЦ МП дали строк до серпня розірвати стосунки з Росією

Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 липня 2025, 20:23
УПЦ МП дали строк до серпня розірвати стосунки з Росією
Онуфрій і патріарх Кирил. фото risu.ua

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла Української православної церкви (Московського патріархату) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації щодо виявлених ознак афілійованості з Російською православною церквою.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Громадське"

Дослівно: "За результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Київській митрополії УПЦ винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації".

Реклама:

Деталі: За результатами дослідження, Київська митрополія УПЦ МП має ознаки афілійованості з Російською православною церквою, хоч і намагається відсторонитись від своєї належності до Московського патріархату.

Щоб виконати припис, митрополит УПЦ МП Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо: виходу УПЦ зі структури РПЦ та втрати чинності для УПЦ усіх положень статуту РПЦ.

Також відповідно до припису, необхідно відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного Синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ, а також канонічних підрозділів РПЦ.

РЕКЛАМА:

Також говориться про необхідність визнання недійсними ухвалені РПЦ рішення щодо анексії єпархій УПЦ та призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ

Предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія зобовʼязали публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

Дивіться також: "Гражданін" Онуфрій. Українська правда публікує російські паспорти священнослужителів УПЦ

Що було раніше:

  • Верховна Рада 20 серпня 2024 року ухвалила закон про заборону в Україні релігійних організацій, пов‘язаних із РФ. Він передбачає, що у разі виявлення ознак афілійованості релігійної організації з РФ, ДЕСС повинна видати припис, аби організація їх усунула упродовж 9 місяців. 
  • 9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження причетності релігійних організацій до РФ, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".
  • Українська православна церква (МП) оскаржила цю постанову в суді.
  • 20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.
  • 2 липня Володимир Зеленський припинив громадянство України митрополита Онуфрія – предстоятеля Української православної церкви. За матеріалами СБУ, у нього є російський паспорт.

УПЦ МПРосіярелігіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
УПЦ МП дали строк до серпня розірвати стосунки з Росією
Зброя в обмін на дрони: Зеленський розкрив, яку "мегаугоду" обговорює з Трампом
Рада призначила Шмигаля міністром оборони
списокРада пакетом призначила 13 міністрів в уряд Свириденко
Зеленський призначив Стефанішину своєю уповноваженою і пропонує її послинею в США
оновленоДжерела: Умєрова більше не розглядають на посла в США, можливо, піде в РНБО
Усі новини...
УПЦ МП
УПЦ (МП) досі залежна від Росії – Держслужба етнополітики
В УПЦ МП стверджують, що Онуфрій не має громадянства РФ і оскаржить указ Зеленського
СБУ: Предстоятеля УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства
Останні новини
21:07
Молдова долучиться до військових навчань НАТО в Грузії
21:02
На окупованій Донеччині через брак води може зупинитись Зуївська ТЕС
20:44
Мерц: Україна "дуже скоро" отримає системи, здатні завдавати ударів на великі дистанції
20:32
На півночі Польщі військове авто потрапило в ДТП, є постраждалі
20:23
УПЦ МП дали строк до серпня розірвати стосунки з Росією
20:21
Каллас у роковини збиття МН17: Росія має визнати свою відповідальність за трагедію
20:19
волейболЗбірна України в драматичному матчі поступилася Італії в Лізі націй
20:04
У 2025 році зростання ВВП складатиме не менше 3% – Свириденко
19:55
ЄБА закликала просубсидувати "Укрзалізницю"
19:52
Руйнування тунелю метро: суд відправив під нічний домашній арешт директора департаменту КМДА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: