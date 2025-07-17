УПЦ МП дали строк до серпня розірвати стосунки з Росією

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла Української православної церкви (Московського патріархату) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації щодо виявлених ознак афілійованості з Російською православною церквою.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Громадське"

Дослівно: "За результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Київській митрополії УПЦ винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації".

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Деталі: За результатами дослідження, Київська митрополія УПЦ МП має ознаки афілійованості з Російською православною церквою, хоч і намагається відсторонитись від своєї належності до Московського патріархату.

Щоб виконати припис, митрополит УПЦ МП Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо: виходу УПЦ зі структури РПЦ та втрати чинності для УПЦ усіх положень статуту РПЦ.

Також відповідно до припису, необхідно відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного Синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ, а також канонічних підрозділів РПЦ.

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Також говориться про необхідність визнання недійсними ухвалені РПЦ рішення щодо анексії єпархій УПЦ та призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ

Предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія зобовʼязали публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

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