Порошенко пожаловался на санкции журналистам The Times и обвинил Зеленского в "авторитаризме"

Предшественник действующего президента и нардеп Петр Порошенко пожаловался в интервью иностранному изданию на санкции в отношении него и действия президента Владимир Зеленского. По его словам, тот стремится "устранить любого конкурента" и обвинил Зеленского в "авторитаризме".

Источник: The Times

Прямая речь Порошенко: "Почему он это делает? Потому что он ненавидит меня на биологическом, химическом уровне... И, честно говоря, я тоже не люблю Зеленского. Но никогда во время войны я не делал ничего враждебного по отношению к нему...

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Я избранный человек. У меня вторая по численности фракция в парламенте. И он думает, что имеет право не пустить меня в парламент? ... Вы просто нарушаете Конституцию. И нет абсолютно никакой разницы (в том, что он делает - ред.) с Россией".

Детали: Порошенко рассказал, что не хочет критиковать Зеленского, а лишь дать ему совет. В частности, он призвал учиться на опыте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который недавно убедил президента США Дональда Трампа принять участие в ударах по ядерной программе Ирана.

Он также намекнул, что после наложения санкций против него, пытается сказать Зеленскому: "Я не твой враг": "Я стою с вами бок о бок. Не потому, что я не имею к вам никаких претензий - они появятся позже, после окончания войны. Но сейчас единство является ключевым фактором нашего успеха".

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Так, в феврале 2025 года ему запретили доступ к банковским счетам, выезд за границу и посещение парламентских заседаний.

Порошенко заявил представителям иностранного издания, что между американской и украинской дипломатическими командами существует "серьезная проблема коммуникации", в основе которой лежит недоверие американцев к главе ОП Андрею Ермаку, и послу Украины в США Оксане Маркаровой.

Сообщается, что Порошенко сам пытался наладить связи с командой Трампа, последний раз посетив Вашингтон в феврале, где встретился с американскими чиновниками и принял участие в Национальном молитвенном завтраке, на котором Трамп выступил с речью.

Порошенко жалуется, что санкции не позволяют ему выезжать за границу и "препятствуют его поддержке украинской армии".

По его словам, "цель санкций - не допустить его участия в президентских выборах", возможность которых обсуждалась в этом году во время переговоров о прекращении огня.

Он также заявил, что введение санкций против него должно стать предупреждением для каждого потенциального кандидата: "Сегодня Порошенко, завтра Залужный, послезавтра любой. Это авторитаризм".

Предыстория:

13 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против Петра Порошенко. Ему назначили 17 санкций, преимущественно экономического характера. Речь идет о блокировании активов, ограничении торговли, запрете на оборонные закупки и покупку земли. Порошенко также лишили государственных наград, запретили участвовать в приватизации, пользоваться радиочастотами и отправлять средства за границу. Санкции введены бессрочно.

Указ президента объясняет эти действия тем, что Порошенко, мол, "создавал угрозу национальной безопасности и способствовал террористической деятельности". Сам Порошенко назвал санкции незаконными, политически мотивированными и подал иск с требованием их отменить.

В мае Нацбанк признал Порошенко лицом с "небезупречной деловой репутацией". В том же месяце суд в Винницкой области начал рассмотрение дела о разделе общего имущества супругов Порошенко – на более чем 17,1 млрд грн.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что иск о разделе имущества – общая тактика защиты семьи "от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность".

16 мая суд закрыл дело, потому что не обнаружил предмет спора.

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