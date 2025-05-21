"Угольное дело": следствие завершено, Порошенко инкриминируют государственную измену

Следствие против пятого президента Петра Порошенко по так называемому "угольному делу" завершено, ему инкриминируют государственную измену. Сейчас решается вопрос, в каком суде будет рассматриваться дело.

Детали: статья УП "Как дела? Что происходит с расследованиями против Порошенко"

Дословно: "По данным УП от источников во власти, в мотивационной части по санкциям речь шла об "участии Порошенко" в подготовке так называемых "Харьковских соглашений" и организации им вместе с Виктором Медведчуком "угольной схемы".

Реклама:

Речь о впервые разоблаченной "Украинской правдой" в 2016 году схеме, по которой вместо угля из ЮАР в Украину заезжал уголь с оккупированных шахт Луганской и Донецкой областей.

Довольно симптоматично, что только после решения СНБО состоялась активизация силовиков в этом "угольном деле", которое годами лежало без движения".

Детали: В статье говорится, что в декабре 2021 года в рамках этого производства ГБР объявило Порошенко подозрение в государственной измене. А 2 сентября 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, в ГБР заявили, что закончили расследование истории о контрабанде угля.

РЕКЛАМА:

"С тех пор до весны 2025-го никаких движений в "угольном деле" даже видно не было", - говорится в материале.

Но после введения санкций Печерский райсуд Киева ограничил защите Порошенко срок ознакомления с материалами дела до 15 апреля.

Адвокат Порошенко Илья Новиков в разговоре с УП рассказал, что сейчас решается, в какой из судов Киева дело будет назначено к рассмотрению.

При этом защита Порошенко обращает внимание на то, что Медведчуку и другому фигуранту дела в ходе следствия изменили формулировки в подозрениях. Но в отношении Порошенко как действующего народного депутата это может сделать только генеральный прокурор, которого после увольнения Андрея Костина до сих пор нет.

"Поэтому следователи в обвинительный акт взяли старый текст подозрения, без учета каких-либо данных защиты. Хотя после того, как были внесены изменения в подозрениях других фигурантов, это противоречит здравому смыслу", - говорится в материале УП.

Кроме того, одного из главных фигурантов дела, Виктора Медведчука, 21 сентября 2022 года обменяли на две сотни украинских военнопленных, а тогдашний министр энергетики Владимир Демчишин уже несколько лет как выехал из страны.

В ГПУ и СБУ заявляли, что "показания Медведчука против Порошенко" задокументированы, тогда как кейс Демчишина вывели в отдельный эпизод и передали дело в суд без него. "Поэтому, кто должен стать главным виновником, сомнений не остается", - говорится в статье.

"Но, пожалуй, наиболее невыгодный для следствия аспект "угольного дела" в том, что в этой большой истории о "торговле на крови" нет денег. То есть Порошенко инкриминируют не обогащение или коррупцию, а государственную измену и содействие террористам "Л/ДНР", - говорится в материале.

Узнать больше: Контрабанда угля из Донбасса окружением Медведчука. Этой истории пять лет

Предыстория: