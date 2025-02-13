Зеленский утвердил санкции против Порошенко, Коломойского и других

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

Источник: указ президента №81/2025

Дословно из текста документа: "Постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"".

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Детали: Контроль за выполнением решения возложили на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В приложении к указу указано, что бессрочные санкции ввели против Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

Для справки: Бизнесмена Игоря Коломойскому подозревают в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а также в выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

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Читайте подробнее: Коломойскому светит до 12 лет за мошенничество и отмывание средств. Как он выводил деньги, по версии следствия?

Также ГБР расследует незаконный выезд из Украины бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова. 7 июля 2024 года "Украинской правде" стало известно, что Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев – Холм. Причиной побега источники УП назвали то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".

Сам бизнесмен утверждал, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях. По словам пресс-службы Боголюбова, бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых – несовершеннолетние.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня. По версии ГБР, Боголюбов покинул страну по паспорту другого лица. Это – житель Волынской области, 67-летний Сюмак Николай Куприянович.

10 июля 2024 года Боголюбов в интервью "Украинской правде" сообщил, что не знает, вернется ли в Украину. В ноябре 2024 года Печерский районный суд города Киева постановил арестовать Геннадия Боголюбова.

Читайте больше о выезде Боголюбова из Украины в материале УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".

Миллиардера Константина Жеваго подозревали в растрате средств по делу банка "Финансы и кредит". 17 сентября 2015 года Нацбанк признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. В рамках расследования объявили о подозрении в совершении уголовных правонарушений самому Жеваго, а также ряду топ-менеджеров банка.

27 декабря 2022 года Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны.

Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Константина Жеваго. Он внес залог в 1 миллион евро и вышел из под стражи, он не может покидать материковую Францию.

Верховный суд Франции 10 ноября 2023 года отклонил апелляцию украинской стороны и постановил, что Жеваго не должен быть экстрадирован по обвинениям в растрате по делу банка "Финансы и кредит".

В конце января 2024 года сообщалось, что Жеваго выиграл судебный процесс в Лондоне по обвинению в хищении денег обанкротившегося банка "Финансы и кредит".

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Виктор Медведчук с мая 2021 года находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) в оккупированном Крыму, с октября 2021 года – еще и по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля в ОРДЛО.

За 5 дней до полномасштабного вторжения России в Украину жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь, затем опубликовала видео из Москвы. 21 февраля 2022 года из особняка Медведчука в Киеве вывозили имущество. 27 февраля 2022 года стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Однако его задержали украинские правоохранители.

В сентябре 2022 года госизменника и кума Владимира Путина удалось обменять на 200 украинских пленных. Сейчас он находится в России.

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