"Украинская правда" узнала, кто внес залог за Чернышова

За вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, внесли залог жена и еще два субъекта.

Источник: собеседники УП, "Схемы"

Детали: Известно, что жена Светлана Чернышева внесла 10 миллионов гривен, 44 миллиона внесла Дарья Бедя и 66 миллионов - с ООО "Форавто тор" 66 миллионов.

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Обновлено: "Схемы" уточнили, что у жены, судя по декларации Чернышова за 2024 год, хватало средств для внесения указанной суммы.

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ООО "Форавто тор" было зарегистрировано в апреле 2025 года и специализируется на оптовой торговле деталями для автомобилей.

Единоличным директором и владельцем этой компании является Эдуард Мартыненко. В комментарии "Схемам" он подтвердил, что является руководителем "Форавто тор", но о внесении залога за вице-премьер-министра его компанией "слышит впервые".

Дарья Бедя, согласно упоминаниям в СМИ и публичных выступлений, является директором по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Это украинский девелопер, который специализируется на строительстве и обслуживании жилой и офисной недвижимости в Киеве и области. Внесение залога она отказалась комментировать.

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