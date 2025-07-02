"Украинская правда" узнала, кто внес залог за Чернышова
За вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, внесли залог жена и еще два субъекта.
Источник: собеседники УП, "Схемы"
Детали: Известно, что жена Светлана Чернышева внесла 10 миллионов гривен, 44 миллиона внесла Дарья Бедя и 66 миллионов - с ООО "Форавто тор" 66 миллионов.
Знать больше: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов
Обновлено: "Схемы" уточнили, что у жены, судя по декларации Чернышова за 2024 год, хватало средств для внесения указанной суммы.
ООО "Форавто тор" было зарегистрировано в апреле 2025 года и специализируется на оптовой торговле деталями для автомобилей.
Единоличным директором и владельцем этой компании является Эдуард Мартыненко. В комментарии "Схемам" он подтвердил, что является руководителем "Форавто тор", но о внесении залога за вице-премьер-министра его компанией "слышит впервые".
Дарья Бедя, согласно упоминаниям в СМИ и публичных выступлений, является директором по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Это украинский девелопер, который специализируется на строительстве и обслуживании жилой и офисной недвижимости в Киеве и области. Внесение залога она отказалась комментировать.
Что предшествовало:
- ВАКС назначил Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.
- Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
- В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.
- 2 июля стало известно, что за Чернышова внесли залог 120 миллионов гривен.