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"Украинская правда" узнала, кто внес залог за Чернышова

Украинская правдаСреда, 2 июля 2025, 20:33
Украинская правда узнала, кто внес залог за Чернышова
Фото - министерство национального единства

За вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, внесли залог жена и еще два субъекта.

Источник: собеседники УП, "Схемы"

Детали: Известно, что жена Светлана Чернышева внесла 10 миллионов гривен, 44 миллиона внесла Дарья Бедя и 66 миллионов - с ООО "Форавто тор" 66 миллионов.

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Обновлено: "Схемы" уточнили, что у жены, судя по декларации Чернышова за 2024 год, хватало средств для внесения указанной суммы.

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ООО "Форавто тор" было зарегистрировано в апреле 2025 года и специализируется на оптовой торговле деталями для автомобилей.

Единоличным директором и владельцем этой компании является Эдуард Мартыненко. В комментарии "Схемам" он подтвердил, что является руководителем "Форавто тор", но о внесении залога за вице-премьер-министра его компанией "слышит впервые".

Дарья Бедя, согласно упоминаниям в СМИ и публичных выступлений, является директором по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Это украинский девелопер, который специализируется на строительстве и обслуживании жилой и офисной недвижимости в Киеве и области. Внесение залога она отказалась комментировать.

Что предшествовало:

  • ВАКС назначил Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.
  • Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
  • В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.
  • 2 июля стало известно, что за Чернышова внесли залог 120 миллионов гривен.

Чернышев Алексейсуд
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