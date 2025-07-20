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Россияне атакуют ударными БпЛА: в Киеве и многих областях – воздушная тревога

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 июля 2025, 23:04
Россияне атакуют ударными БпЛА: в Киеве и многих областях – воздушная тревога
карта воздушных тревог по состоянию на 23:07

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ, КГВА, руководитель КГВА Тимур Ткаченко

Детали: В воскресенье вечером Воздушные силы сообщают о движении вражеских БпЛА в Харьковской, Черниговской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Херсонской областях.

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Около 23 часов воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников объявили и в столице.

Прямая речь Ткаченко: "Вражеские БпЛА рядом с Киевом. Может быть слышна работа ПВО".

Обновлено: В 23:40 Киевская ОГА сообщила, что в регионе работает ПВО.

воздушная тревогабеспилотникиКиев
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