Россияне атакуют ударными БпЛА: в Киеве и многих областях – воздушная тревога
Воскресенье, 20 июля 2025, 23:04
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных БпЛА.
Источник: Воздушные силы ВСУ, КГВА, руководитель КГВА Тимур Ткаченко
Детали: В воскресенье вечером Воздушные силы сообщают о движении вражеских БпЛА в Харьковской, Черниговской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Херсонской областях.
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Около 23 часов воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников объявили и в столице.
Прямая речь Ткаченко: "Вражеские БпЛА рядом с Киевом. Может быть слышна работа ПВО".
Обновлено: В 23:40 Киевская ОГА сообщила, что в регионе работает ПВО.