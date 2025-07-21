В результате российского обстрела в Киеве закрыта станция метро "Лукьяновская"

В Киеве станция метро "Лукьяновская" временно не работает для пассажиров из-за повреждения наземной части, вызванного российским обстрелом.

Источник: КГГА

Дословно: "Станция метро "Лукьяновская" закрыта для пассажиров, но работает как укрытие.

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В результате обстрела частично повреждена наземная часть станции.

Наслідки ворожої атаки на вході до станції метро "Лукʼянівська"

🎬 Відео: Новини.LIVE pic.twitter.com/hitkeGZU8D — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 21, 2025

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Пожара на станции нет, подземные помещения не повреждены. Станция временно не будет работать на вход и выход".

Предыстория: