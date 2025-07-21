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В результате российского обстрела в Киеве закрыта станция метро "Лукьяновская"

Иван ДьяконовПонедельник, 21 июля 2025, 05:10
В результате российского обстрела в Киеве закрыта станция метро Лукьяновская
Фото: КГГА

В Киеве станция метро "Лукьяновская" временно не работает для пассажиров из-за повреждения наземной части, вызванного российским обстрелом.

Источник: КГГА

Дословно: "Станция метро "Лукьяновская" закрыта для пассажиров, но работает как укрытие.

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В результате обстрела частично повреждена наземная часть станции.

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Пожара на станции нет, подземные помещения не повреждены. Станция временно не будет работать на вход и выход".

Предыстория:

  • В ночь на 21 июля Россия осуществила масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину. Оккупанты применяли ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты различного базирования.
  • 24 апреля в пятый раз была повреждена станция "Лукьяновская", в частности были повреждены стеклянный купол и фасад, ударной волной вырвало часть ДСП, изрезано название станции.

метроКиев
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