В результате российского обстрела в Киеве закрыта станция метро "Лукьяновская"
Понедельник, 21 июля 2025, 05:10
В Киеве станция метро "Лукьяновская" временно не работает для пассажиров из-за повреждения наземной части, вызванного российским обстрелом.
Источник: КГГА
Дословно: "Станция метро "Лукьяновская" закрыта для пассажиров, но работает как укрытие.
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В результате обстрела частично повреждена наземная часть станции.
Наслідки ворожої атаки на вході до станції метро "Лукʼянівська"— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 21, 2025
🎬 Відео: Новини.LIVE pic.twitter.com/hitkeGZU8D
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Пожара на станции нет, подземные помещения не повреждены. Станция временно не будет работать на вход и выход".
Предыстория:
- В ночь на 21 июля Россия осуществила масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину. Оккупанты применяли ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты различного базирования.
- 24 апреля в пятый раз была повреждена станция "Лукьяновская", в частности были повреждены стеклянный купол и фасад, ударной волной вырвало часть ДСП, изрезано название станции.