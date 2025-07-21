В НАБУ дали понять, что задержанный СБУ их работник не является "кротом" РФ

Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на сообщение СБУ о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в НАБУ, отметив, что доказательств участия задержанного сотрудника НАБУ в антигосударственной деятельности нет.

Источник: НАБУ в Telegram

Детали: В НАБУ рассказали, что в августе 2023 года от СБУ поступила информация о возможных рисках, связанных с одним из сотрудников бюро. Речь шла о том, что в период службы в МВД (2012-2015 годы, то есть до начала работы в НАБУ), сотрудник пересылал по электронной почте информацию о гражданах Украины одному из сотрудников Управления государственной охраны (УГО).

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В материалах отмечалось, что представитель УГО до 2012 года занимал должности в СБУ, а с 2012 по 2014 год возглавлял одно из подразделений в составе службы безопасности президента в составе УГО. По данным СБУ, после аннексии Крыма он перешел на сторону России и с 2020 года работает в ФСО РФ.

Национальное бюро сразу включилось в установление обстоятельств. В рамках рабочего взаимодействия между НАБУ и СБУ была организована дополнительная проверка с участием определенных сотрудников НАБУ и одного из руководителей подразделений СБУ.

Дословно: "Во время совместной проверки никаких доказательств или свидетельств того, что работник НАБУ был осведомлен о связи представителя УГО с российскими спецслужбами, не обнаружено. Это подтвердил и представитель СБУ во время личных встреч.

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Более того, НАБУ инициировало проведение опроса сотрудника с целью принятия решения о его дальнейшей службе или возможной дисциплинарной ответственности. Однако СБУ настоятельно рекомендовала воздержаться от любых действий, чтобы не помешать их оперативной работе по другим связям бывшего работника УГО. СБУ также отметила, что упомянутые связи не касаются работника НАБУ, и контактов между ними не зафиксировано".

Детали: По данным НАБУ, в августе 2024 года СБУ "устно сообщила", что в ходе расследования дела о государственной измене, в котором фигурирует упомянутый бывший работник УГО, никакой причастности работника НАБУ не установлено. "Доказательств участия в антигосударственной деятельности - нет", - говорится в сообщении бюро.

С тех пор, утверждают в НАБУ, бюро неоднократно обращалось в СБУ с просьбой предоставить официальное документальное подтверждение результатов проверки, чтобы принять обоснованное решение о возможной ответственности или дальнейшего прохождения службы.

"По состоянию на сегодня ни одного официального ответа бюро не получило. Единственное публичное упоминание об этом эпизоде появилось в сообщении СБУ в соцсетях 21 июля 2025 года", - отмечают в НАБУ.

Что предшествовало: Перед этим Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы.

Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов - заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ".

По данным источника УП, речь идет о Викторе Гусарове.