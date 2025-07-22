В Киеве и Львове начались акции против законопроекта о НАБУ и САП

Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский призвал киевлян собраться вечером во вторник на акцию протеста после принятия законопроекта о НАБУ и САП. Также акция началась во Львове.

Источник: Козятинский в Facebook, корреспондент УП

Детали: Он предложил собраться на площади возле театра имени Ивана Франко в 20:00, ведь "это ближайшее доступное место к Офису президента".

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Прямая речь: "Как вы знаете, сегодня Верховная Рада проголосовала за изменения, которые ликвидируют независимость антикоррупционной системы. Нардепы решили, что НАБУ и САП должны быть подчинены генпрокурору. Поэтому берите картонки от коробок и делайте плакаты, где пишите все, что думаете по поводу наступления на антикоррупционную систему в последнее время.

Сейчас уже запустили петиции к Президенту с требованием ветировать эту дичину. Но пока эти петиции будут утверждены – он может подписать этот законопроект. Поэтому времени у нас нет. Надо выходить сегодня и требовать у Зеленского не допустить возвращения во времена Януковича. Так что до встречи вечером".

Детали: Он также призвал политические партии и деятелей воздержаться от поддержки этой акции.

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Обновлено: Впоследствии корреспондент УП сообщил, что на площади собралось несколько сотен киевлян для мирной акции. Присутствуют также представители полиции и полиции диалога.

Протестующие в Киеве фото - владисир туник-фриз

У Києві почалась акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.

Відео - Володимир Тунік-Фриз pic.twitter.com/wrFnfcV4wx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2025

Учасники акції вигукують "Вето на закон".

Відео - Володимир Тунік-Фриз pic.twitter.com/Lt4FjErwnG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2025

Также в соцсетях публикуют фото с акции протеста во Львове на проспекте Свободы.

ФОТО - OLENA DUB В FACEBOOK

фото предоставлено уп

ФОТО - OLENA DUB В FACEBOOK

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