Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и Львове начались акции против законопроекта о НАБУ и САП

Татьяна Олейник, Владимир Туник-ФризВторник, 22 июля 2025, 20:16
В Киеве и Львове начались акции против законопроекта о НАБУ и САП
Фото - Владимир Туник-Фриз, УП

Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский призвал киевлян собраться вечером во вторник на акцию протеста после принятия законопроекта о НАБУ и САП. Также акция началась во Львове. 

Источник: Козятинский в Facebook, корреспондент УП

Детали: Он предложил собраться на площади возле театра имени Ивана Франко в 20:00, ведь "это ближайшее доступное место к Офису президента".

Реклама:

Прямая речь: "Как вы знаете, сегодня Верховная Рада проголосовала за изменения, которые ликвидируют независимость антикоррупционной системы. Нардепы решили, что НАБУ и САП должны быть подчинены генпрокурору. Поэтому берите картонки от коробок и делайте плакаты, где пишите все, что думаете по поводу наступления на антикоррупционную систему в последнее время.

Сейчас уже запустили петиции к Президенту с требованием ветировать эту дичину. Но пока эти петиции будут утверждены – он может подписать этот законопроект. Поэтому времени у нас нет. Надо выходить сегодня и требовать у Зеленского не допустить возвращения во времена Януковича. Так что до встречи вечером".

Детали: Он также призвал политические партии и деятелей воздержаться от поддержки этой акции.

РЕКЛАМА:

Обновлено: Впоследствии корреспондент УП сообщил, что на площади собралось несколько сотен киевлян для мирной акции. Присутствуют также представители полиции и полиции диалога.

 
Протестующие в Киеве
фото - владисир туник-фриз

Также в соцсетях публикуют фото с акции протеста во Львове на проспекте Свободы.

 
ФОТО - OLENA DUB В FACEBOOK
 
фото предоставлено уп
 
ФОТО - OLENA DUB В FACEBOOK

Предыстория:

  • 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
  • Спикер Руслан Стефанчук оперативно подписал принятый закон.
  • Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
  • Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ.
  • Также Европейский Союз выразил обеспокоенность из-за недавних действий Украины в отношении ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП.

коррупцияакциимитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео. обновляетсяВ Киеве и Львове начались акции против законопроекта о НАБУ и САП
видеоОккупанты расстреляли гражданского на велосипеде в Торском: ВСУ мгновенно отплатили
Суд арестовал руководителя детективов НАБУ, которого подозревают в связях с Россией
В ЕС пока не рассматривают приостановку финансирования Украины из-за действий в отношении НАБУ и САП
Умеров возглавит делегацию для переговоров с РФ – Зеленский
Россияне проникли в Покровск – источники УП
Все новости...
Рада дала старт ликвидации независимости САП и НАБУ
Обнародовали фамилии нардепов, которые поддержали лишение независимости НАБУ и САП
На принятие Радой скандального закона по НАБУ и САП отреагировала еврокомиссар
УШПС исключила из сообщества 6 нардепов, которые поддержали лишение независимости НАБУ и САП
Последние новости
20:31
Хартия по Харькову. Гамлет создал новую работу вместо зарисованной
20:29
Банки ожидают роста вкладов населения
20:23
Генпрокурор обсудил с представителями G7 "спецоперации" в отношении сотрудников НАБУ
20:16
фото, видео. обновляетсяВ Киеве и Львове начались акции против законопроекта о НАБУ и САП
20:10
Жалобы на притязания в армии: омбудсменка рассказала, сколько обращений получила за полгода
19:56
футболКвалификация Лиги чемпионов: "Хамрун" – "Динамо". ОНЛАЙН
19:50
В Украине впервые применили новую технологию для газовых хранилищ
19:49
Отравления во львовском ресторане Кацурина: Госпродслужба рассказала об обнаруженных нарушениях
19:41
ЕСПЧ не стал обязывать Британию расследовать вмешательство России в Brexit
19:24
Пекин проверяет угольные шахты: компаниям грозит остановка за превышение лимитов
Все новости...
Реклама:
Реклама: