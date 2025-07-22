В Киеве и Львове начались акции против законопроекта о НАБУ и САП
Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский призвал киевлян собраться вечером во вторник на акцию протеста после принятия законопроекта о НАБУ и САП. Также акция началась во Львове.
Источник: Козятинский в Facebook, корреспондент УП
Детали: Он предложил собраться на площади возле театра имени Ивана Франко в 20:00, ведь "это ближайшее доступное место к Офису президента".
Прямая речь: "Как вы знаете, сегодня Верховная Рада проголосовала за изменения, которые ликвидируют независимость антикоррупционной системы. Нардепы решили, что НАБУ и САП должны быть подчинены генпрокурору. Поэтому берите картонки от коробок и делайте плакаты, где пишите все, что думаете по поводу наступления на антикоррупционную систему в последнее время.
Сейчас уже запустили петиции к Президенту с требованием ветировать эту дичину. Но пока эти петиции будут утверждены – он может подписать этот законопроект. Поэтому времени у нас нет. Надо выходить сегодня и требовать у Зеленского не допустить возвращения во времена Януковича. Так что до встречи вечером".
Детали: Он также призвал политические партии и деятелей воздержаться от поддержки этой акции.
Обновлено: Впоследствии корреспондент УП сообщил, что на площади собралось несколько сотен киевлян для мирной акции. Присутствуют также представители полиции и полиции диалога.
У Києві почалась акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2025
Відео - Володимир Тунік-Фриз pic.twitter.com/wrFnfcV4wx
Учасники акції вигукують "Вето на закон".— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2025
Відео - Володимир Тунік-Фриз pic.twitter.com/Lt4FjErwnG
Также в соцсетях публикуют фото с акции протеста во Львове на проспекте Свободы.
Предыстория:
- 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
- Спикер Руслан Стефанчук оперативно подписал принятый закон.
- Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
- Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ.
- Также Европейский Союз выразил обеспокоенность из-за недавних действий Украины в отношении ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП.