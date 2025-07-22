Генпрокурор обсудил с представителями G7 "спецоперации" в отношении сотрудников НАБУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с представителями стран "Группы семи" (G7), во время которой обсудили "спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ" и другие вопросы реформ правоохранительной системы.

Источник: Кравченко

Детали: К разговору также присоединились председатель СБУ Василий Малюк и директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. По словам Кравченко, стороны затронули темы борьбы с коррупцией, реформирования правоохранительных органов, а также противодействия агентурному влиянию России.

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Прямая речь: "Наши международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и по работе правоохранительных органов Украины в целом, и по недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ".

Детали: Кравченко подчеркнул, что доверие общества к правоохранительной системе и верховенству права является ключевым, и в этом Украина и международные партнеры имеют общее видение.

Он поблагодарил представителей G7 за последовательную поддержку Украины в условиях войны и трансформации государственных институтов.

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В то же время в своей заметке генпрокурор не упомянул о голосовании в Верховной Раде 22 июля, во время которого 263 народных депутата поддержали законопроект №12414. Документ, поданный как изменения в УПК относительно пропавших без вести во время войны, во втором чтении получил правки, которые фактически подчиняют НАБУ и САП генеральному прокурору.

Предыстория:

Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.

Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ.

Также Европейский Союз выразил обеспокоенность из-за недавних действий Украины в отношении ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП.

В Киеве и Львове начались акции против законопроекта о НАБУ и САП. Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский призвал киевлян собраться вечером во вторник на акцию протеста после принятия законопроекта о НАБУ и САП. Также акция началась во Львове.

Напомним: