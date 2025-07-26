В Запорожском районе вспыхнули пожары из-за атаки российских дронов

В результате атаки вражеских дронов в Запорожском районе вспыхнули пожары.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Зафиксировано несколько пожаров в Запорожском районе в результате атаки россиян.

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Есть попадания в нежилое здание".

Детали: После двух часов ночи Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

Обновлено: Утром Федоров уточнил, что ночью российская армия атаковала Запорожскую область 9 "Шахедами".

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Он добавил, что пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки в Запорожском районе, спасатели потушили.

Также, по его словам, в Пологовском районе поврежден состав фермерского хозяйства, разрушен частный дом.

фото: ЗОВА

фото: ЗОВА