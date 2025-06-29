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Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Устименко звание Героя Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 19:14
Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Устименко звание Героя Украины
Максим Устименко, фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Президент Владимир Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Максиму Устименко звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

Источник: указ президента от 29 июня, Зеленский в вечернем обращении

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю:

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Присвоить звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Устименко Максиму Юрьевичу – полковнику (посмертно)".

Прямая речь Зеленского: "Только что подписал указ о присвоении звания Героя Украины Максиму Устименко – украинскому летчику, одному из лучших наших пилотов. К сожалению, посмертно. Сегодня он погиб, защищая наше небо, наших людей от очередной российской массированной атаки – было более 500 ударных дронов и ракет только за одну прошедшую ночь. Большинство из них было сбито.

Максим Устименко воевал еще со времен АТО, он освоил четыре типа самолетов, и на его счету – действительно важные результаты для Украины. Больно терять таких людей. Мои соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам. Вечная память!".

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Что предшествовало: В ночь на 29 июня во время ракетно-дронового удара по Украине погиб пилот F-16, летчик 1 класса Максим Устименко.

Зеленский поручил выяснить все обстоятельства гибели Устименко.

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Зеленскийнаградыавиа
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