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Исполняющей обязанности министра культуры стала Татьяна Бережная

Анастасия ПроцПонедельник, 28 июля 2025, 22:06
Исполняющей обязанности министра культуры стала Татьяна Бережная
Instagram/ Татьяна Бережная

Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей министра культуры и стратегических коммуникаций на Татьяну Бережную.

Источник: премьер Юлия Свириденко

Прямая речь: "Правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

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Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временной руководительницы поручено опытному управленцу с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами".

Детали: Сообщается, что главная задача новой руководительницы - обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны. Среди приоритетов - аудит потребностей отрасли, активизация диалога с донорами и поиск дополнительных ресурсов. В Кабмине отмечают, что в этих направлениях Бережная уже демонстрировала результативность в составе Минэкономики.

Свириденко отмечает, что Бережная имеет опыт реализации реформ, работы в культурной дипломатии и международного партнерства. В частности, она является комиссаром Украины на EXPO-2025 в Японии.

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Также в правительстве рассчитывают на сплоченную работу команды министерства, подчеркивая важность сохранения ключевых заместителей - Галины Григоренко, Анастасии Бондарь и других профильных специалистов.

По словам премьер-министра, в дальнейшем Кабмин планирует выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление с четким мандатом и ресурсами. 

Справка: Бережная занимала должность заместителя министра экономики Украины с июня 2022 года. По образованию она юрист.

Напомним:

  • 14 июля 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, в котором тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль должен занять должность министра обороны. 
  • Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке 15 июля. Увольнение премьера означает отставку всего правительства.
  • Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил депутатам будущих членов обновленного Кабинета министров. 
  • Тогда было заявлено, что Министерство культуры после увольнения Николая Точицкого временно будет без главы. Кандидата на должность министра до сих пор подбирают. От министерства планируют отделить стратегические коммуникации и информполитику, передав их одному из агентств, подчиненных непосредственно премьер-министру Юлии Свириденко.

Минкультуры
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