Исполняющей обязанности министра культуры стала Татьяна Бережная

Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей министра культуры и стратегических коммуникаций на Татьяну Бережную.

Источник: премьер Юлия Свириденко

Прямая речь: "Правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

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Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временной руководительницы поручено опытному управленцу с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами".

Детали: Сообщается, что главная задача новой руководительницы - обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны. Среди приоритетов - аудит потребностей отрасли, активизация диалога с донорами и поиск дополнительных ресурсов. В Кабмине отмечают, что в этих направлениях Бережная уже демонстрировала результативность в составе Минэкономики.

Свириденко отмечает, что Бережная имеет опыт реализации реформ, работы в культурной дипломатии и международного партнерства. В частности, она является комиссаром Украины на EXPO-2025 в Японии.

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Также в правительстве рассчитывают на сплоченную работу команды министерства, подчеркивая важность сохранения ключевых заместителей - Галины Григоренко, Анастасии Бондарь и других профильных специалистов.

По словам премьер-министра, в дальнейшем Кабмин планирует выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление с четким мандатом и ресурсами.

Справка: Бережная занимала должность заместителя министра экономики Украины с июня 2022 года. По образованию она юрист.

Напомним: