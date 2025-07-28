Исполняющей обязанности министра культуры стала Татьяна Бережная
Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей министра культуры и стратегических коммуникаций на Татьяну Бережную.
Источник: премьер Юлия Свириденко
Прямая речь: "Правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.
Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временной руководительницы поручено опытному управленцу с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами".
Детали: Сообщается, что главная задача новой руководительницы - обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны. Среди приоритетов - аудит потребностей отрасли, активизация диалога с донорами и поиск дополнительных ресурсов. В Кабмине отмечают, что в этих направлениях Бережная уже демонстрировала результативность в составе Минэкономики.
Свириденко отмечает, что Бережная имеет опыт реализации реформ, работы в культурной дипломатии и международного партнерства. В частности, она является комиссаром Украины на EXPO-2025 в Японии.
Также в правительстве рассчитывают на сплоченную работу команды министерства, подчеркивая важность сохранения ключевых заместителей - Галины Григоренко, Анастасии Бондарь и других профильных специалистов.
По словам премьер-министра, в дальнейшем Кабмин планирует выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление с четким мандатом и ресурсами.
Справка: Бережная занимала должность заместителя министра экономики Украины с июня 2022 года. По образованию она юрист.
Напомним:
- 14 июля 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, в котором тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль должен занять должность министра обороны.
- Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке 15 июля. Увольнение премьера означает отставку всего правительства.
- Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил депутатам будущих членов обновленного Кабинета министров.
- Тогда было заявлено, что Министерство культуры после увольнения Николая Точицкого временно будет без главы. Кандидата на должность министра до сих пор подбирают. От министерства планируют отделить стратегические коммуникации и информполитику, передав их одному из агентств, подчиненных непосредственно премьер-министру Юлии Свириденко.