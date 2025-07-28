Уряд призначив Тетяну Бережну в.о. міністерки культури та стратегічних комунікацій
Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій на Тетяну Бережну.
Джерело: прем'єр Юлія Свириденко
Пряма мова: "Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій.
У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами".
Деталі: Повідомляється, що головне завдання нової очільниці – забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни. Серед пріоритетів – аудит потреб галузі, активізація діалогу з донорами та пошук додаткових ресурсів. У Кабміні зазначають, що в цих напрямках Бережна вже демонструвала результативність у складі Мінекономіки.
Свириденко зазначає, що Бережна має досвід реалізації реформ, роботи в культурній дипломатії та міжнародного партнерства. Зокрема, вона є комісаркою України на EXPO-2025 в Японії.
Також в уряді розраховують на згуртовану роботу команди міністерства, наголошуючи на важливості збереження ключових заступниць – Галини Григоренко, Анастасії Бондар та інших профільних фахівців.
За словами прем’єр-міністерки, у подальшому Кабмін планує виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами.
Довідка: Тетяна Бережна обіймала посаду заступниці міністра економіки України з червня 2022 року. За освітою вона юристка.
Нагадаємо:
- 14 липня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепремʼєр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, в якому тодішній премʼєр-міністр Денис Шмигаль має обійняти посаду міністра оборони.
- Шмигаль подав до Верховної Ради заяву про відставку 15 липня. Звільнення премʼєра означає відставку всього уряду.
- Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив депутатам майбутніх членів оновленого Кабінету міністрів.
Тоді було зазанчано, що Міністерство культури після звільнення Миколи Точицького тимчасово буде без очільника. Кандидата на посаду міністра досі підбирають. Від міністерства планують відділити стратегічні комунікації та інформполітику, передавши їх одній із агенцій, підпорядкованих безпосередньо премʼєр-міністерці Юлії Свириденко.