Уряд призначив Тетяну Бережну в.о. міністерки культури та стратегічних комунікацій

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій на Тетяну Бережну.

Джерело: прем'єр Юлія Свириденко

Пряма мова: "Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій.

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У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами".

Деталі: Повідомляється, що головне завдання нової очільниці – забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни. Серед пріоритетів – аудит потреб галузі, активізація діалогу з донорами та пошук додаткових ресурсів. У Кабміні зазначають, що в цих напрямках Бережна вже демонструвала результативність у складі Мінекономіки.

Свириденко зазначає, що Бережна має досвід реалізації реформ, роботи в культурній дипломатії та міжнародного партнерства. Зокрема, вона є комісаркою України на EXPO-2025 в Японії.

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Також в уряді розраховують на згуртовану роботу команди міністерства, наголошуючи на важливості збереження ключових заступниць – Галини Григоренко, Анастасії Бондар та інших профільних фахівців.

За словами прем’єр-міністерки, у подальшому Кабмін планує виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами.

Довідка: Тетяна Бережна обіймала посаду заступниці міністра економіки України з червня 2022 року. За освітою вона юристка.

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