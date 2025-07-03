В Пентагоне заявили, что предоставляют рекомендации Трампу по военной помощи Украине

Пентагон предоставляет президенту США Дональду Трампу рекомендации по вопросу военной помощи Украине.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл во время брифинга, цитирует общественное вещание "Суспільне"

Прямая речь Парнелла: "Министерство (обороны США – ред.) тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели (завершения войны – ред.), сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты обороны".

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Детали: Он добавил, что эта проверка проводится, чтобы гарантировать, что военная помощь США согласуется с оборонными приоритетами США.

Прямая речь Парнелла: "Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит. Но министр обороны продолжит предоставлять президенту (Дональду Трампу – ред.) рекомендации для принятия решений о дальнейшей военной помощи Украине".

Детали: Парнелл уточнил, что такой шаг направлен на оценку того, какие именно боеприпасы и куда отправляются.

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В то же время он не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких еще стран это коснется.

Известно, что США являются поставщиком военной техники также Израилю и Тайваню.

Что предшествовало: