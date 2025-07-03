Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Пентагоне заявили, что предоставляют рекомендации Трампу по военной помощи Украине

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 июля 2025, 01:38
В Пентагоне заявили, что предоставляют рекомендации Трампу по военной помощи Украине
Шон Парнелл, скриншот

Пентагон предоставляет президенту США Дональду Трампу рекомендации по вопросу военной помощи Украине.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл во время брифинга, цитирует общественное вещание "Суспільне"

Прямая речь Парнелла: "Министерство (обороны США – ред.) тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели (завершения войны – ред.), сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты обороны".

Реклама:

Детали: Он добавил, что эта проверка проводится, чтобы гарантировать, что военная помощь США согласуется с оборонными приоритетами США.

Прямая речь Парнелла: "Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит. Но министр обороны продолжит предоставлять президенту (Дональду Трампу – ред.) рекомендации для принятия решений о дальнейшей военной помощи Украине".

Детали: Парнелл уточнил, что такой шаг направлен на оценку того, какие именно боеприпасы и куда отправляются.

РЕКЛАМА:

В то же время он не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких еще стран это коснется.

Известно, что США являются поставщиком военной техники также Израилю и Тайваню.

Что предшествовало:

  • Во вторник в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
  • В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации США заботиться в первую очередь о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.
  • Государственный департамент США отрицает свою причастность к любым решениям по поставкам военной помощи в Украину.

помощь УкраинеСШАоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Воздушные силы: РФ атаковала 322 беспилотниками, основной удар - по Староконстантинову
ССО поразили аэродром "Борисоглебск", где базируются российские истребители
Трамп подписал свой флагманский "Большой прекрасный закон"
Четверо украинцев пострадали в Германии в результате аварии автобуса
Работа высоковольтной линии, питающей ЗАЭС, восстановлена – Укрэнерго
На ЗАЭС произошел блэкаут из-за удара РФ
Все новости...
помощь Украине
Politico: остановка поставок оружия Украине застала часть чиновников в США врасплох
Министр обороны Польши о поставках оружия Украине: Жаль, что американцы принимают такое решение
В Госдепе отрицают свою причастность к решениям о поставках помощи в Украину
Последние новости
09:59
Воздушные силы: РФ атаковала 322 беспилотниками, основной удар - по Староконстантинову
09:58
видеоОпределились первые полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу
09:43
С Додика сняли ордер на арест, но установили ограничения
09:31
фотоМассированный удар по Чугуеву: пострадали 11 человек, из них двое детей
09:12
Трамп усомнился, что Путин хочет мира
08:54
Еще двое погибших и 15 раненых – в Донецкой и Херсонской областях
08:39
Мелони поговорила с Трампом об оружии для Украины и "надеется на позитивные сдвиги"
08:33
ССО поразили аэродром "Борисоглебск", где базируются российские истребители
08:22
В пятницу произошло более 180 столкновений на фронте
07:44
Силы обороны Украины отминусовали еще 1050 российских захватчиков – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: