В Пентагоне заявили, что предоставляют рекомендации Трампу по военной помощи Украине
Пентагон предоставляет президенту США Дональду Трампу рекомендации по вопросу военной помощи Украине.
Источник: пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл во время брифинга, цитирует общественное вещание "Суспільне"
Прямая речь Парнелла: "Министерство (обороны США – ред.) тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели (завершения войны – ред.), сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты обороны".
Детали: Он добавил, что эта проверка проводится, чтобы гарантировать, что военная помощь США согласуется с оборонными приоритетами США.
Прямая речь Парнелла: "Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит. Но министр обороны продолжит предоставлять президенту (Дональду Трампу – ред.) рекомендации для принятия решений о дальнейшей военной помощи Украине".
Детали: Парнелл уточнил, что такой шаг направлен на оценку того, какие именно боеприпасы и куда отправляются.
В то же время он не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких еще стран это коснется.
Известно, что США являются поставщиком военной техники также Израилю и Тайваню.
Что предшествовало:
- Во вторник в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
- В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации США заботиться в первую очередь о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.
- Государственный департамент США отрицает свою причастность к любым решениям по поставкам военной помощи в Украину.