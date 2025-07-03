Дроны атаковали российские Липецк и Елец: там расположены военные аэродром и завод

Черный дым после взрыва в месте Елец Липецкой области РФ. Скриншот с видео из Telegram-канала Astra

Российские власти сообщили об атаке беспилотников на четыре области, в частности, взрывы слышали в городах Липецк и Елец Липецкой области – в первом расположен военный аэродром, во втором – завод аккумуляторов.

Источник: Telegram-канал Astra, Минобороны РФ, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram

Прямая речь Артамонова: "После падения беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце возник пожар. На данный момент огонь локализован. Сотрудники ближайших цехов эвакуированы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет".



Детали: О каком именно предприятии идет речь, губернатор не уточнил, однако он сообщил, что "сигналы о падении обломков поступают из разных районов".

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По его словам, обломки якобы упали на частный жилой дом в Липецком округе, в результате чего один человек погиб, еще два получили ранения, а также беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ГУБЕРНАТОРА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЯ АРТАМОНОВА

Telegram-канал Astra пишет, что жители Липецка и области сообщали о большом количестве взрывов.

Російський Липецьк, де розташований військовий аеродром, атакували дрони. Там лунали вибухи. Відео з Telegram-каналу Astra.

Обережно: на відео присутня нецензурна лексика pic.twitter.com/XUGGAKsPrZ РЕКЛАМА: July 3, 2025

Они утверждают, что беспилотники снова атаковали завод ПАО "Энергия" в Ельце, который производит аккумуляторы в том числе для БпЛА, а также батареи для авиации и флота.

Момент атаки на Єлець Липецької області РФ, де, за попередніми даними, атакували завод акумуляторів "Енергія". Telegram-каналу Astra. pic.twitter.com/6hmOGfYC4F — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 3, 2025

Позже Telegram-канал Astra сообщил, что геолоцировал кадры повреждений на территории парковки, о чем ранее писал губернатор, и пришел к выводу, что атаковали именно завод "Энергия".

"На кадрах очевидцев видно, что один из БпЛА попал в асфальт рядом с заводом, а на территории самого предприятия возник пожар. На фото и видео действительно запечатлена территория завода "Энергия", а также его основное здание", – говорится в сообщении.

Повреждения на территории завода "Энергия" ФОТО С TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Этот завод уже был атакован ночью 23 мая.

В Липецке расположен российский военный аэродром, где базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Его также уже атаковали в августе 2024 года.

Об атаке БпЛА сообщал и губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в Воронеже в результате падения частей сбитого беспилотника повреждена кровля частного дома, а из-за обрыва ЛЭП одно село осталось без электричества.

Утром российское Минобороны сообщило, что якобы средства ПВО уничтожили "69 украинских беспилотников". В частности, 27 БпЛА якобы сбили над Белгородской областью, 22 – над Воронежской, 10 – над Липецкой, 8 – над Курской областью РФ и 2 – над временно оккупированным Крымом.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ничего об атаках не писали.

Telegram-канал Astra также сообщает, что Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Саратова Саратовской области и Тамбова Тамбовской области РФ.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ничего об атаке не писал, однако он сообщил о возгорании на одном из предприятий города Котовск, в результате чего погибли трое работников.

Прямая речь врио губернатора: "Как доложил глава Котовска, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов. Пожар был оперативно локализован… Погибли трое сотрудников. Ещё три человека пострадали, двое из них госпитализированы".

Первышов не уточнил, где именно возник пожар, но в городе Котовк есть ряд заводов, в частности пороховой завод, завода пластмасс, завод технологического оборудования и прочие.