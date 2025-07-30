В "спецоперации" по НАБУ и САП участвовали Ермак, Кравченко и его друг-юрист – УП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, генпрокурор Руслан Кравченко и его товарищ-юрист, имеющий подозрение от НАБУ и САП, Дмитрий Борзых участвовали в спецоперации по уничтожению независимости НАБУ и САП.

Источник: статья "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

Детали: В статье говорится, что назначение Руслана Кравченко на должность генерального направления совпало во времени с моментом "невозвращения" министра Алексея Чернышова.

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Чернышов – это ключевая фигура, которую Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в конце мая уже обыскивали по делу о масштабной коррупции. Тогда в Офисе президента уже догадывались о предстоящем вручении подозрения.

Первым проектом, который обсуждали в ОПУ с Кравченко, было уничтожение независимости антикоррупционной системы.

Ключевым продюсером этого "проекта", как и всех других чувствительных решений, выступил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По информации нескольких собеседников УП в правоохранительных органах, на встрече Кравченко заверил руководство государства, что "потянет" эту задачу.

В день, когда проходило голосование за назначение Кравченко генеральным прокурором, в правоохранительных кругах активно циркулировала информация: одной из первых его задач станет "спасение" Чернышова через передачу дела из НАБУ в контролируемый Офисом президента орган.

Часть собеседников УП в независимых и зависимых от ОП правоохранительных органах убеждают, что на смену Портнову в политической жизни страны одновременно с Кравченко появился юрист, бывший заместитель военного прокурора Дмитрий Борзых.

Он с Кравченко хорошо знакомы еще со времен совместной службы в военной прокуратуре.

После увольнения из прокуратуры он перешел в частную практику, основал адвокатское объединение, которое специализировалось на резонансных делах, в частности связанных с правоохранителями, чиновниками и судебной системой.

По словам собеседников УП, Руслан Кравченко после назначения генпрокурором рассматривал Борзых как кандидата на одну из руководящих должностей в своей команде.

Однако реализации этого плана помешало подозрение, объявленное НАБУ и САП в апреле 2025 года в рамках дела о незаконном доступе к закрытой части судебного реестра.

По версии следствия, Борзых и его коллеги с помощью специального скрипта системно получали информацию о грифованных решениях судов, в частности обысках, еще до того, как они становились доступными для сторон.

Несмотря на это, по данным источников, Борзых остался неформальным советником генерального прокурора. Он не имеет никакого официального статуса, однако продолжает коммуникацию с частью прокурорской среды, участвует в неофициальных обсуждениях. Именно Борзых называют возможным консультантом в работе над законопроектом № 12414.

"Очень хорошо выписанный закон. Это мог писать только человек, который очень глубоко из системы, – говорит влиятельный источник "Украинской правды" в этой самой системе. И добавляет: Вот только с инстинктом самосохранения получилась нестыковка".

Руслан Кравченко в ответе на запрос УП сообщил следующее: "Да, я знаком с Дмитрием Борзых – он занимал должность заместителя Главного военного прокурора в тот период, когда я также проходил службу в органах прокуратуры. Дмитрий Борзых никогда не рассматривался на должность заместителя генерального прокурора, независимо от его личных обстоятельств. Относительно общения – отношения не поддерживаю".