У "спецоперації" щодо НАБУ та САП брали участь Єрмак, Кравченко та його товариш-юрист – УП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, генпрокурор Руслан Кравченко та його товариш-юрист, що має підозру від НАБУ й САП, Дмитро Борзих брали участь у спецоперації по знищенню незалежності НАБУ та САП.

Джерело: стаття "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"

Деталі: У статті йдеться, що призначення Руслана Кравченка на посаду генерального напряму збіглося в часі з моментом "неповернення" міністра Олексія Чернишова.

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Чернишов – це ключова фігура, яку Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура наприкінці травня вже обшукували у справі про масштабну корупцію. Тоді в Офісі президента вже здогадувалися про майбутнє вручення підозри.

Першим проєктом, який обговорювали в ОПУ з Кравченком, було знищення незалежності антикорупційної системи.

Ключовим продюсером цього "проєкту", як і всіх інших чутливих рішень, виступив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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За інформацією кількох співрозмовників УП у правоохоронних органах, на зустрічі Кравченко запевнив керівництво держави, що "потягне" цю задачу.

У день, коли відбувалося голосування за призначення Кравченка генеральним прокурором, у правоохоронних колах активно циркулювала інформація: одним із перших його завдань стане "порятунок" Чернишова через передачу справи з НАБУ до контрольованого Офісом президента органу.

Частина співрозмовників УП в незалежних і залежних від ОП правоохоронних органах переконують, що на зміну Портнову в політичному житті країни одночасно з Кравченком з'явився юрист, колишній заступник військового прокурора Дмитро Борзих.

Він з Кравченком добре знайомі ще з часів спільної служби у військовій прокуратурі.

Після звільнення з прокуратури він перейшов у приватну практику, заснував адвокатське об'єднання, яке спеціалізувалося на резонансних справах, зокрема пов'язаних із правоохоронцями, чиновниками і судовою системою.

За словами співрозмовників УП, Руслан Кравченко після призначення генпрокурором розглядав Борзих як кандидата на одну з керівних посад у своїй команді.

Однак реалізації цього плану завадила підозра, оголошена НАБУ і САП у квітні 2025 року в межах справи про незаконний доступ до закритої частини судового реєстру.

За версією слідства, Борзих і його колеги за допомогою спеціального скрипта системно отримували інформацію про грифовані рішення судів, зокрема обшуки, ще до того, як вони ставали доступними для сторін.

Попри це, за даними джерел, Борзих залишився неформальним радником генерального прокурора. Він не має жодного офіційного статусу, однак продовжує комунікацію з частиною прокурорського середовища, бере участь у неофіційних обговореннях. Саме Борзих називають можливим консультантом у роботі над законопроєктом № 12414.

"Дуже гарно виписаний закон. Це могла писати тільки людина, яка дуже глибоко з системи,– каже впливове джерело "Української правди" в цій самій системі. І додає: От тільки з інстинктом самозбереження вийшла нестиковка".

Руслан Кравченко у відповіді на запит УП повідомив наступне: "Так, я знайомий із Дмитром Борзих – він обіймав посаду заступника Головного військового прокурора в той період, коли я також проходив службу в органах прокуратури. Дмитро Борзих ніколи не розглядався на посаду заступника генерального прокурора, незалежно від його особистих обставин. Щодо спілкування – відносини не підтримую".