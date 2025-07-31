Дроново-ракетная атака на Киев: разрушен подъезд многоэтажки, 2 погибших, 52 пострадавших

Утром 31 июля стало известно о последствиях массированной дроно-ракетной атаки российской армии на столицу: двое погибших, 52 пострадавших, разрушен подъезд жилого дома, возникли пожары, много повреждений.

Источник: Кличко в соцсетях, президент Украины Владимир Зеленский, начальник КГВА Тимур Ткаченко, ГСЧС

Детали: Кличко сообщил о следующих последствиях ударов российских дронов и ракет по Киеву:

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В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. По словам мэра, экстренные службы работают на месте.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Также возникли пожары в нескольких нежилых постройках.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки.

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В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.

В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Прямая речь Кличко: "В настоящее время известно о 20 пострадавших жителях города. 8 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте".

Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов".

Обновлено: Зеленский опубликовал видео ракетного удара по киевскому дому.

Прямая речь Зеленского: "Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы".

Детали: Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до 24. Кличко добавил, что 17 из них госпитализированы.

Позже Ткаченко сообщил, что есть погибшая, тело которой деблокировали спасатели.

В ГСЧС информировали, что среди травмированных есть трое полицейских, которые ехали по вызову.

Около 7 часов утра Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до 43, 26 из них госпитализировали.

После 7 утра мэр Киева сообщил, что количество пострадавших возросло до 48. А Ткаченко отметил, что известно о двух погибших.

Дополнено: В 7:13 начальник КГВА написал, что в городе уже 52 пострадавших из-за российского удара по столице.