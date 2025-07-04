Трамп прокомментировал ситуацию с прекращением поставок оружия для Украины
Пятница, 4 июля 2025, 01:40
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает предоставлять оружие Украине, несмотря на обеспокоенность по поводу истощения собственных арсеналов.
Источник: Трамп во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне
Детали: Отвечая на вопрос репортера о приостановке поставок оружия Украине, Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев.
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Прямая речь: "Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия... и мы пытаемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя".
Предыстория:
- Во вторник в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
- В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации США заботиться в первую очередь о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.
- Государственный департамент США отрицает свою причастность к любым решениям по поставкам военной помощи в Украину.