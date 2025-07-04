Трамп прокомментировал ситуацию с прекращением поставок оружия для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает предоставлять оружие Украине, несмотря на обеспокоенность по поводу истощения собственных арсеналов.

Источник: Трамп во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне

Детали: Отвечая на вопрос репортера о приостановке поставок оружия Украине, Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев.

Реклама:

Прямая речь: "Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия... и мы пытаемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя".

Предыстория: