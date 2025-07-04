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"Выпал из окна": в России умер вице-президент "Транснефти"

Ирина БалачукПятница, 4 июля 2025, 11:01
Выпал из окна: в России умер вице-президент Транснефти
Вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов. Фото kommersant.ru

Вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов умер, выпав из окна 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве, пишут российские СМИ.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости, ТАСС, издание Подъем и Telegram-канал Baza

Дословно РИА Новости: "Тело вице-президента "Транснефти" Андрея Бадалова обнаружено возле жилого дома на Рублевском шоссе на западе Москвы, рассказали РИА Новости в экстренных службах. По предварительной информации, Бадалов сегодня (4 июля – ред.) утром выпал из окна своей квартиры".

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Детали: По данным Telegram-канала Baza, топ-менеджер корпорации жил на 10 этаже дома, а выпал из балкона 17-го этажа.

ТАСС пишет, что основная версия смерти – самоубийство.

Бадалову было 62 года.

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В "Транснефти" он работал с 2021 года. В частности, курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий.

Почему это важно. В России еще с 90-х годов были не одноразовые случаи, когда "выпадали" из окон, "вешались" или "стрелялись" чиновники разных рангов и другие влиятельные люди. Причини этих "самоубийств" не всегда были ясны, часто ходили слухи, что этих людей могли таким образом "убирать".

27 декабря 2021 года на Тверском бульваре в Москве нашли мертвым главного редактора издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина. Сообщалось, что он выпал голым из окна 4-го этажа.   

30 января 2022 года в поселке Ленинское Ленинградской области РФ нашли мертвым главу транспортной службы "Газпром Инвест" 60-летнего Леонида Шульмана.

25 февраля 2022 года в этом же поселке обнаружили повешенным 61-летнего топ-менеджера "Газпрома" Александра Тюлякова, рядом валялась бумажка. Содержание посмертной записки Тюлякова не разглашается. В то же время, некоторые СМИ сообщали, что накануне смерти Тюлякова видели сильно избитым. При каких обстоятельствах топ-менеджер "Газпрома" мог получить побои, осталось загадкой.

18 апреля 2022 года в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президент "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь.

По версии российских правоохранительных органов, Аваев застрелил свою жену и дочь в квартире, а потом покончил с собой.

21 апреля 2022 года при схожих обстоятельствах в Испании нашли повешенным экс-топменеджера российской компании "Новатек" Сергей Протосеня. Тела его жены и 18-летней дочери с ножевыми ранениями были обнаружены в комнатах виллы, принадлежащей семье.

Полиция рассматривала версию, согласно которой Протосеня мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой. 

1 сентября 2022 года из окна Центральной клинической больницы Москвы выпал и умер вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов.

4 февраля 2025 года в РФ произошло сразу два подобных случая за один день: руководитель Федеральной антимонопольной службы по Карелии Артур Пряхин якобы покончил жизнь самоубийством, выпав из окна 5-го этажа, а сотрудник Следственного комитета в Москве Алексей Зубков выпал из окна здания судебно-экспертного центра СК.

Последний после падения оставался в сознании. Он заявил, что якобы зашел в служебный туалет на четвертом этаже, где никого не было, а что произошло потом, уже не помнит.

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