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В Кремле отреагировали на слова Трампа о разочаровании от разговора с Путиным

Анастасия ПроцПятница, 4 июля 2025, 13:53
В Кремле отреагировали на слова Трампа о разочаровании от разговора с Путиным
Иллюстративное фото: Getty Images

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно относятся к заявлениям президента США Дональда Трампа, который ранее сообщил о своем разочаровании результатами разговора с Владимиром Путиным.

Источник: российский Интерфакс, Telegram-канал "Вы слушали Маяк", который публикует комментарии Пескова

Прямая речь Пескова: "Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. Во время разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации, и преимущественно сделать это политико-дипломатическими средствами".

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Детали: По его словам, пока достижение этих целей "дипломатическими средствами" невозможно, Россия будет продолжать так называемую "спецоперацию", то есть полномасштабную войну против Украины.

Также Песков отметил, что Путин проинформировал Трампа об ожидании согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.

Что предшествовало:

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  • Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
  • Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который должен был состояться в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву). 
  • После разговора президент США сказал, что ему не удалось достичь никакого прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины.
  • Президент США Дональд Трамп в очередном комментарии СМИ относительно разговора с правителем России Владимиром Путиным сказал, что глава РФ не собирается прекращать войну.

РосcияПутинТрамп
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