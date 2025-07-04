В Кремле отреагировали на слова Трампа о разочаровании от разговора с Путиным

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно относятся к заявлениям президента США Дональда Трампа, который ранее сообщил о своем разочаровании результатами разговора с Владимиром Путиным.

Источник: российский Интерфакс, Telegram-канал "Вы слушали Маяк", который публикует комментарии Пескова

Прямая речь Пескова: "Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. Во время разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации, и преимущественно сделать это политико-дипломатическими средствами".

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Детали: По его словам, пока достижение этих целей "дипломатическими средствами" невозможно, Россия будет продолжать так называемую "спецоперацию", то есть полномасштабную войну против Украины.

Также Песков отметил, что Путин проинформировал Трампа об ожидании согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.

Что предшествовало:

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