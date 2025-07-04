Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с Трампом усиление ПВО, совместное производство оружия и мирное соглашение

Станислав ПогориловПятница, 4 июля 2025, 17:41
Зеленский обсудил с Трампом усиление ПВО, совместное производство оружия и мирное соглашение
Трамп и Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом Соединенных Штатов 4 июля обсуждал усиление защиты неба и увеличение возможностей ПВО, совместное производство в оборонной сфере и дипломатические усилия по "достойному" мирному соглашению.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире - о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд".

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, также во время разговора стороны подробно обсудили возможности оборонной промышленности и возможности совместного производства.

"Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это очень нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - сообщил президент.

Еще одной темой были взаимные закупки и инвестиции. "Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами", - отметил Зеленский.

РЕКЛАМА:

Президент выразил благодарность за поддержку США и указал на необходимость "достойной сделки для мира, и Украина поддерживает американские предложения.

Что предшествовало:

  • Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
  • Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который должен был состояться в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву). 
  • После разговора президент США сказал, что ему не удалось достичь никакого прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины.
  • Президент США Дональд Трамп в очередном комментарии СМИ относительно разговора с правителем России Владимиром Путиным сказал, что глава РФ не собирается прекращать войну.

ЗеленскийТрампроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сырский настаивает на восстановлении позиций ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ
инфографикаПочти половина опрошенных украинцев пессимистично оценивают будущее страны – КМИС
обновленоВ Киеве утром неизвестный застрелил мужчину, полиция выясняет обстоятельства
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие – Пентагон
Правительство не утвердило Цивинского на посту главы БЭБ, хочет больше кандидатов
Генштаб подтвердил поражение дронами СБС завода по производству боеприпасов под Москвой
Все новости...
В Кремле отреагировали на слова Трампа о разочаровании от разговора с Путиным
Во время ликвидации последствий массированного удара РФ в Киеве найден погибший
Гегсет единолично остановил поставки оружия Украине – СМИ
Последние новости
12:43
На западе и в центре Украины пройдут дожди, на юге и востоке будет сильная жара
12:39
СБУ задержала женщину, которая по указанию РФ планировала взорвать отель в Ровно
12:37
Германия заявила о лазерной атаке Китая на ее самолет в Красном море
12:34
В Украине растет спрос населения на валюту – НБУ
12:33
"Жизнь ребенка оценили в 5 тысяч долларов". Как родители судятся из-за гибели сына в лагере академии, принадлежащей дочери экс-чиновника
12:31
Подполковника запаса уличили в шпионаже в пользу России
12:30
Крупнейший порт Европы готовится к потенциальной войне с Россией
12:29
Стефанишина: Венгрия не может заблокировать старт переговоров Украины с ЕС
12:18
В Швейцарии одобрили первое в мире лекарство от малярии для младенцев
12:01
Антирекорд: дефицит бюджета России увеличился в шесть раз за год
Все новости...
Реклама:
Реклама: