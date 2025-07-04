Зеленский обсудил с Трампом усиление ПВО, совместное производство оружия и мирное соглашение

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом Соединенных Штатов 4 июля обсуждал усиление защиты неба и увеличение возможностей ПВО, совместное производство в оборонной сфере и дипломатические усилия по "достойному" мирному соглашению.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире - о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд".

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Детали: По словам Зеленского, также во время разговора стороны подробно обсудили возможности оборонной промышленности и возможности совместного производства.

"Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это очень нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - сообщил президент.

Еще одной темой были взаимные закупки и инвестиции. "Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами", - отметил Зеленский.

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Президент выразил благодарность за поддержку США и указал на необходимость "достойной сделки для мира, и Украина поддерживает американские предложения.

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