Зеленский обсудил с Трампом усиление ПВО, совместное производство оружия и мирное соглашение
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом Соединенных Штатов 4 июля обсуждал усиление защиты неба и увеличение возможностей ПВО, совместное производство в оборонной сфере и дипломатические усилия по "достойному" мирному соглашению.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире - о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд".
Детали: По словам Зеленского, также во время разговора стороны подробно обсудили возможности оборонной промышленности и возможности совместного производства.
"Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это очень нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - сообщил президент.
Еще одной темой были взаимные закупки и инвестиции. "Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами", - отметил Зеленский.
Президент выразил благодарность за поддержку США и указал на необходимость "достойной сделки для мира, и Украина поддерживает американские предложения.
Что предшествовало:
- Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
- Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который должен был состояться в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву).
- После разговора президент США сказал, что ему не удалось достичь никакого прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины.
- Президент США Дональд Трамп в очередном комментарии СМИ относительно разговора с правителем России Владимиром Путиным сказал, что глава РФ не собирается прекращать войну.