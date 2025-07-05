Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО надеется на "гибкость" США в вопросе поставок оружия Украине

Иван ДьяконовСуббота, 5 июля 2025, 01:53
Генсек НАТО надеется на гибкость США в вопросе поставок оружия Украине
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду, что США проявят "гибкость" в вопросе поставок оружия Украине, чтобы Киев имел необходимые ресурсы для самозащиты.

Источник: Bloomberg

Прямая речь Рютте: "США должны убедиться, что их запасы находятся на должном уровне, ведь это критически важно для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость и должны позаботиться о том, чтобы Украина могла продвигаться вперед".

Реклама:

Детали: Генсек заявил, что понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

Учитывая очевидную неготовность России работать над прекращением огня, союзники должны быть уверены, что Украина "имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу", — сказал Рютте.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Во вторник, 1 июля, в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
  • В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
  • Государственный департамент США отрицал свою причастность к каким-либо решениям о поставках военной помощи в Украину.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить американского лидера возобновить поставки и продать Украине больше вооружения.

СШАНАТОпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоВ Харькове вражеские БПЛА попали в многоэтажки: 10 пострадавших, среди них дети
Трамп заявил, что "много помогает" Украине
ОбновленоВ России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве
Видео, фотоВ Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
Все новости...
США
Трамп подписал свой флагманский "Большой прекрасный закон"
День независимости от репутации
В Палате представителей призвали администрацию Трампа возобновить поставки оружия Украине
Последние новости
06:30
Военные моряки уничтожили ночью 15 вражеских "Шахедов"
05:34
ОбновленоВ Харькове вражеские БПЛА попали в многоэтажки: 10 пострадавших, среди них дети
05:20
Трамп об идее Маска создать третью партию в США: Полностью "слетел с катушек"
04:50
Израиль атаковал ряд объектов йеменских хуситов – ЦАХАЛ
03:58
Число погибших в Техасе в результате наводнения достигло 80 человек
03:20
Трамп заявил, что "много помогает" Украине
02:30
АР обнародовало новые подробности предложения о перемирии в Газе
01:56
Проклятие разбито: ветеран Формулы-1 впервые в карьере финишировал на подиуме
01:50
ОбновленоВ Киеве работала ПВО, зафиксировано падение обломков БпЛА и повреждения – КГВА
00:54
ОбновленоВ Одессе прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: