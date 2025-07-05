Генсек НАТО надеется на "гибкость" США в вопросе поставок оружия Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду, что США проявят "гибкость" в вопросе поставок оружия Украине, чтобы Киев имел необходимые ресурсы для самозащиты.
Источник: Bloomberg
Прямая речь Рютте: "США должны убедиться, что их запасы находятся на должном уровне, ведь это критически важно для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость и должны позаботиться о том, чтобы Украина могла продвигаться вперед".
Детали: Генсек заявил, что понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.
Учитывая очевидную неготовность России работать над прекращением огня, союзники должны быть уверены, что Украина "имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу", — сказал Рютте.
Предыстория:
- Во вторник, 1 июля, в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
- В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
- Государственный департамент США отрицал свою причастность к каким-либо решениям о поставках военной помощи в Украину.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить американского лидера возобновить поставки и продать Украине больше вооружения.