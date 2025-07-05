Генсек НАТО надеется на "гибкость" США в вопросе поставок оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду, что США проявят "гибкость" в вопросе поставок оружия Украине, чтобы Киев имел необходимые ресурсы для самозащиты.

Источник: Bloomberg

Прямая речь Рютте: "США должны убедиться, что их запасы находятся на должном уровне, ведь это критически важно для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость и должны позаботиться о том, чтобы Украина могла продвигаться вперед".

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Детали: Генсек заявил, что понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

Учитывая очевидную неготовность России работать над прекращением огня, союзники должны быть уверены, что Украина "имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу", — сказал Рютте.

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