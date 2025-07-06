The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак может стоять за серией возможных кадровых перестановок в украинском правительстве в ближайшее время.

Источник: британское издание The Economist в материале "Политические распри в Украине становятся ожесточёнными"

Детали: Статья посвящена политическим процессам в Украине на фоне войны с Россией и сокращения военной помощи со стороны США.

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По данным журналистов, Андрей Ермак играет ключевую роль в попытках сместить ряд высокопоставленных чиновников и продвинуть на их места лояльных к нему людей. В частности, речь идёт о деле против вице-премьера Алексея Чернышова, обвинённого в коррупции, возможной замене премьер-министра Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, а также о неоднократных попытках сместить главу ГУР Кирилла Буданова.

Дословно: "Нет прямых доказательств того, что Ермак приказал расследовать дело Чернышова. Более года детективы проверяли заявления о том, что соратники вице-премьера приобрели квартиры по заниженным ценам в проекте, который он сам утвердил. Однако три чиновника на условиях анонимности утверждают, что Ермак влиял на ход дела, сознательно позволяя ему продвигаться, тогда как другие расследования он "замораживал". По мнению этих источников, настоящий "грех" Чернышова заключался в том, что он встал на пути Ермака. Во-первых, он пытался стать альтернативным каналом коммуникации с американцами. Во-вторых, его отстранение расчистило дорогу для продвижения Юлии Свириденко – политического деятеля, тесно связанного с Ермаком".

Детали: Как пишет издание, помимо замены премьер-министра Шмыгаля, кадровые перестановки планируются в министерствах образования, здравоохранения, культуры, социальной политики и, возможно, финансов. Один высокопоставленный чиновник отметил: "Андрей (Єрмак – Ред.) завершает то, что считает незавершённым. Большинство людей – его".

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Кроме того, по данным The Economist, Андрей Ермак в девятый раз пытается сместить главу ГУР Кирилла Буданова, однако тот пока удерживается на своей должности.

Источники, близкие к Ермаку, называют Буданова "непредсказуемым революционером", который якобы строит собственную политическую команду. "90% Офиса президента считают его сумасшедшим, а 10% – гением", – цитирует издание одного из инсайдеров.

Сторонники Буданова, напротив, называют его преданным государственником и одним из немногих, кто способен говорить президенту неприятную правду.

Дословно: "К середине июня существовали опасения, что девятая попытка Ермака добиться увольнения Буданова может увенчаться успехом. Однако генерал сумел удержаться на должности благодаря присущему ему сочетанию давления и дипломатии".

Детали: По данным The Economist, в этом могли сыграть роль и неоднократные предупреждения со стороны Белого дома не увольнять Буданова – по крайней мере, пока что.

Сохранение Буданова на должности свидетельствует о том, что президент Зеленский всё ещё сохраняет последнее слово в кадровых решениях, несмотря на значительное влияние Ермака. Издание отмечает, что власть Ермака базируется скорее на его тесной взаимозависимости с Зеленским, а не на собственных политических позициях.

The Economist пишет, что Ермак контролирует значительную часть информационных потоков к президенту Зеленскому – по некоторым оценкам, до 85% – что создаёт атмосферу слухов и интриг в высших эшелонах власти.

Предистория:

По данным источником УП, уже в июле в Украине планируются перестановки в Кабмине. Так, новым премьером планируют назначить вице-премьера Юлию Свириденко, которая, по данным УП, приведет с собой в правительство трех близких к себе чиновников.

Также стало известно, что Министерство национального единства, возглавляемое вице-премьером Алексеем Чернышовым, могут ликвидировать.

В тоже время министр обороны Рустем Умеров при смене правительства останется на своей должности, его отставка "потеряла первоначальную привлекательность".

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