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АР обнародовало новые подробности предложения о перемирии в Газе

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 июля 2025, 02:30
АР обнародовало новые подробности предложения о перемирии в Газе
Сектор Газы, фото: Getty Images

Новые подробности предложения о перемирии в Газе появились в воскресенье, 6 июля, когда Израиль отправил переговорную группу в Катар накануне визита премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Белый дом для переговоров по соглашению.

Источник: Associated Press со ссылкой на копию соглашения и источники

Детали: Лицо, знакомое с переговорами, предоставило агентству AP копию последнего предложения о перемирии, поданного посредниками ХАМАС, и его достоверность подтвердили еще два человека, знакомые с документом.

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В документе изложены планы по 60-дневному перемирию, во время которого ХАМАС передаст 10 живых и тела 18 погибших заложников, израильские войска отступят в буферную зону вдоль границ Газы с Израилем и Египтом, а также будет предоставлено значительное количество гуманитарной помощи.

В документе указано, что помощь будет распределяться агентствами Организации Объединенных Наций и Палестинским Красным Крестом. В нем не указано, что произойдет с американской организацией "Гуманитарный фонд Газы", которая с мая распределяет продовольственную помощь. Израиль хочет, чтобы она заменила систему, координируемую ООН.

Как и в предыдущих соглашениях о прекращении огня, отмечается, что палестинские заключенные, содержащиеся в израильских тюрьмах, будут освобождены в обмен на заложников, но их количество еще не согласовано.

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По данным АР, предложение не гарантирует окончательного прекращения войны – условия, которого требует ХАМАС – но предусматривает, что переговоры о постоянном прекращении огня состоятся в течение 60 дней.

Издание пишет, что в течение этого времени "президент США Дональд Трамп гарантирует соблюдение Израилем" прекращения военных операций.

В документе добавляют, что Трамп "лично объявит о соглашении о перемирии".

Дословно АР: "Личная гарантия Трампа, похоже, была попыткой заверить ХАМАС, что Израиль не возобновит односторонние боевые действия, как это произошло в марте во время предыдущего перемирия, когда переговоры о его продлении, казалось, зашли в тупик".

Что предшествовало: Израиль в воскресенье направил переговорную делегацию в Катар для непрямых переговоров с группировкой ХАМАС об освобождении заложников и достижении перемирия.

Перед этим Израиль заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые для Израиля требования в этом вопросе.

Предыстория:

  • 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на окончательное заключение 60-дневного перемирия в секторе Газа и выразил надежду, "что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет – станет только хуже".
  • Вечером 4 июля боевики ХАМАС согласились на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа и обмен заложниками.

ИзраильХАМАСпереговорыСектор Газа
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