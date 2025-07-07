В Виннице ТЦК рассредоточился "из-за напряженной ситуации в стране"

Винницкий ТЦК и СП сообщил, что приостанавливает свою работу по месту локации с целью обеспечения безопасности жизни граждан и учитывая напряженную ситуацию в стране. В пресс-службе командования Сухопутных войск объясняют, что ТЦК осуществил меры рассредоточения.

Источник: Винницкий ТЦК и СП в Facebook, пресс-служба КСВ в комментарии УП

Дословно ТЦК: "Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП пока приостанавливает свою деятельность".

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Детали: Впоследствии ТЦК удалил свой пост в соцсети.

Как пояснили "Украинской правде" в пресс-службе командования Сухопутных войск, ТЦК не прекращает работу, а осуществил меры рассредоточения и продолжит работать в определенных локациях. Цель - обеспечить безопасность персонала и посетителей учреждения.

Что предшествовало:

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