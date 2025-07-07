В Виннице ТЦК рассредоточился "из-за напряженной ситуации в стране"
Винницкий ТЦК и СП сообщил, что приостанавливает свою работу по месту локации с целью обеспечения безопасности жизни граждан и учитывая напряженную ситуацию в стране. В пресс-службе командования Сухопутных войск объясняют, что ТЦК осуществил меры рассредоточения.
Источник: Винницкий ТЦК и СП в Facebook, пресс-служба КСВ в комментарии УП
Дословно ТЦК: "Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП пока приостанавливает свою деятельность".
Детали: Впоследствии ТЦК удалил свой пост в соцсети.
Как пояснили "Украинской правде" в пресс-службе командования Сухопутных войск, ТЦК не прекращает работу, а осуществил меры рассредоточения и продолжит работать в определенных локациях. Цель - обеспечить безопасность персонала и посетителей учреждения.
Что предшествовало:
- Перед этим представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявлял, что российские захватчики целенаправленно атакуют ТЦК и СП, чтобы сорвать мобилизацию, но этот процесс невозможно остановить.
- 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здания Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар, погибли 2 человека, еще 11 - ранены.
- 6 июля около 9.35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области, попав в здание Кременчугского районного ТЦК и СП.
- 7 июля россияне нанесли воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.