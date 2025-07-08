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США и Украина проведут переговоры о возобновлении замороженной военной помощи

Иван ДьяконовВторник, 8 июля 2025, 03:53
США и Украина проведут переговоры о возобновлении замороженной военной помощи
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Getty Images

Приостановленные поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после встреч на высоком уровне между представителями США и Украины, которые состоятся в Риме и Киеве в течение следующей недели.

Источник: Politico со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планами

Детали: По словам источников, посланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог должен провести две встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым – сначала в Риме на международной конференции по вопросам помощи, а затем в Киеве. Ожидается, что ключевым вопросом обсуждения станет возобновление поставок вооружений, приостановленных в этом месяце.

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По информации источников, США уже сообщили Киеву о намерении возобновить поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники. В то же время конкретные сроки пока не названы.

Встреча Келлога и Умерова в Киеве не имела целью обсуждение военной помощи США и была "запланирована еще до того, как на прошлой неделе появились новости о паузе в поставках вооружений", – отметил пресс-секретарь Келлога Морган Мерфи.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник подчеркнула, что речь идет не о полном отказе от помощи, а лишь о "паузе, чтобы проверить, все ли, что Пентагон предоставляет Украине, соответствует наилучшим интересам наших военных и наших мужчин и женщин в форме".

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По данным издания, в приостановленной партии помощи оказались, в частности, 8 400 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 142 ракеты Hellfire, 252 управляемые ракеты для систем залпового огня с дальностью поражения до 80 км, а также 30 ракет к системам ПВО Patriot.

Предыстория:

  • 1 июля в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
  • В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить американского лидера возобновить поставки и продать Украине больше вооружения.
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

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