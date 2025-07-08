США и Украина проведут переговоры о возобновлении замороженной военной помощи

Приостановленные поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после встреч на высоком уровне между представителями США и Украины, которые состоятся в Риме и Киеве в течение следующей недели.

Источник: Politico со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планами

Детали: По словам источников, посланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог должен провести две встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым – сначала в Риме на международной конференции по вопросам помощи, а затем в Киеве. Ожидается, что ключевым вопросом обсуждения станет возобновление поставок вооружений, приостановленных в этом месяце.

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По информации источников, США уже сообщили Киеву о намерении возобновить поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники. В то же время конкретные сроки пока не названы.

Встреча Келлога и Умерова в Киеве не имела целью обсуждение военной помощи США и была "запланирована еще до того, как на прошлой неделе появились новости о паузе в поставках вооружений", – отметил пресс-секретарь Келлога Морган Мерфи.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник подчеркнула, что речь идет не о полном отказе от помощи, а лишь о "паузе, чтобы проверить, все ли, что Пентагон предоставляет Украине, соответствует наилучшим интересам наших военных и наших мужчин и женщин в форме".

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По данным издания, в приостановленной партии помощи оказались, в частности, 8 400 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 142 ракеты Hellfire, 252 управляемые ракеты для систем залпового огня с дальностью поражения до 80 км, а также 30 ракет к системам ПВО Patriot.

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