США и Украина проведут переговоры о возобновлении замороженной военной помощи
Приостановленные поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после встреч на высоком уровне между представителями США и Украины, которые состоятся в Риме и Киеве в течение следующей недели.
Источник: Politico со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планами
Детали: По словам источников, посланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог должен провести две встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым – сначала в Риме на международной конференции по вопросам помощи, а затем в Киеве. Ожидается, что ключевым вопросом обсуждения станет возобновление поставок вооружений, приостановленных в этом месяце.
По информации источников, США уже сообщили Киеву о намерении возобновить поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники. В то же время конкретные сроки пока не названы.
Встреча Келлога и Умерова в Киеве не имела целью обсуждение военной помощи США и была "запланирована еще до того, как на прошлой неделе появились новости о паузе в поставках вооружений", – отметил пресс-секретарь Келлога Морган Мерфи.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник подчеркнула, что речь идет не о полном отказе от помощи, а лишь о "паузе, чтобы проверить, все ли, что Пентагон предоставляет Украине, соответствует наилучшим интересам наших военных и наших мужчин и женщин в форме".
По данным издания, в приостановленной партии помощи оказались, в частности, 8 400 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 142 ракеты Hellfire, 252 управляемые ракеты для систем залпового огня с дальностью поражения до 80 км, а также 30 ракет к системам ПВО Patriot.
Предыстория:
- 1 июля в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
- В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить американского лидера возобновить поставки и продать Украине больше вооружения.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.