В Госдепе заверили, что Трамп решительно настроен обеспечить Украину оружием

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке Украины и продолжат поставлять Киеву оружие, несмотря на недавнюю паузу.

Источник: Брюс во время пресс-брифинга

Детали: Во время брифинга журналист поинтересовался, приведет ли последняя оценка Путина, озвученная президентом Трампом, к изменениям в политике США в отношении Украины.

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В ответ Брюс подчеркнула, что позиция США остается неизменной. США и в дальнейшем поддерживают Украину, а короткая пауза в поставках оружия была лишь частью планового пересмотра всех программ военной помощи, а не изменением курса.

"Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины. Мы заботимся об этих людях, заботимся о том, чтобы у них было все необходимое", – подчеркнула Брюс.

Она отметила, что президент США Дональд Трамп "решительно настроен" обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты, особенно учитывая массовые убийства и необходимость добиться прекращения огня.

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"Мы помогали им и будем помогать и в дальнейшем. И это – наша позиция. Она остается неизменной", – добавила пресс-секретарь Госдепа.

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