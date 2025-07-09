Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Госдепе заверили, что Трамп решительно настроен обеспечить Украину оружием

Иван ДьяконовСреда, 9 июля 2025, 01:53
В Госдепе заверили, что Трамп решительно настроен обеспечить Украину оружием
Тэмми Брюс. Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке Украины и продолжат поставлять Киеву оружие, несмотря на недавнюю паузу.

Источник: Брюс во время пресс-брифинга

Детали: Во время брифинга журналист поинтересовался, приведет ли последняя оценка Путина, озвученная президентом Трампом, к изменениям в политике США в отношении Украины.

Реклама:

В ответ Брюс подчеркнула, что позиция США остается неизменной. США и в дальнейшем поддерживают Украину, а короткая пауза в поставках оружия была лишь частью планового пересмотра всех программ военной помощи, а не изменением курса.

"Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины. Мы заботимся об этих людях, заботимся о том, чтобы у них было все необходимое", – подчеркнула Брюс.

Она отметила, что президент США Дональд Трамп "решительно настроен" обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты, особенно учитывая массовые убийства и необходимость добиться прекращения огня.

РЕКЛАМА:

"Мы помогали им и будем помогать и в дальнейшем. И это – наша позиция. Она остается неизменной", – добавила пресс-секретарь Госдепа.

Предыстория:

СШАоружиепомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
видеоЗеленский встретился с Папой Римским
Все новости...
США
Нефть отреагировала на ожидания обвала спроса из-за новостей по пошлинам США
СМИ: Глава Пентагона не советовался с Белым домом перед остановкой поставок оружия Украине
США планируют передать Украине дополнительную систему Patriot – WSJ
Последние новости
05:28
Келлог: Украине нужен новый "План Маршалла"
04:18
фотоВ Тернопольской области в ДТП погибли четыре человека
03:22
Трамп уклонился от ответа на вопрос о паузе в военной помощи Украине
02:34
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
02:08
ОбновленоПожары и вызовы "скорой", есть пострадавшие – последствия атаки вражеских БпЛА на Киев
01:50
Обновлено от 00:06В Киеве и области ПВО работала по вражеским беспилотникам
01:28
Военная помощь Украине: США возобновили некоторые поставки после перерыва – Reuters
00:30
Враг из артиллерии нанес удар по Херсону, ранены три человека
23:58
Новости экономики 9 июля: масштабные обыски на таможнях, на АЭС могут остановиться ремонты
23:57
боксОн заслужил реванш: Усик – о втором бое с Дюбуа
Все новости...
Реклама:
Реклама: