Генштаб о продвижении россиян вблизи Доброполья: Выделены дополнительные силы против диверсантов

В Генштабе ВСУ вечером 11 августа сообщили, что в направлении Доброполья выделены дополнительные силы для уничтожения диверсионных групп РФ, которые проникают за линию обороны.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться небольшими группами через первую линию наших позиций. Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны".

Детали: В целом на Покровском направлении враг осуществил 35 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новоекономичное, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лисовка, Зверовое, Ореховое, Дачное.

Что предшествовало:

Аналитический центр DeepState 11 августа сообщил, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполье, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск.

В ОСУВ "Днепр" добавили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций и "инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории"".