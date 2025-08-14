Осужденного экс-заместителя главы МВД Крыма освободили для обмена в Россию

Шевченковский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры освободил осужденного за государственную измену Николая Федоряна от отбывания наказания в связи с решением о передаче его для обмена как военнопленного.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 11 августа

Детали: Приговором Голосеевского районного суда Киева в октябре 2024 года Федорян за государственную измену был приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Мужчина написал заявление на обмен, но параллельно обжаловал приговор. В июне 2025 года Верховный суд назначил повторное рассмотрение апелляционной жалобы Федоряна. Но в дальнейшем фигурант от этой жалобы отказался.

5 августа 2025 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными принял решение о передаче осужденного Федоряна России для обмена как военнопленного.

Федорян около 30 лет работал в органах внутренних дел, в конце 2011 года вышел на пенсию с должности заместителя начальника ГУ МВД Украины в АР Крым и с 2012 года работал в госпредприятии "Черноморнефтегаз" в управлении транспорта.

После оккупации он остался в Крыму, получил паспорт гражданина РФ и продолжил работать в российском ГУП РК "Черноморнефтегаз", созданном оккупантами на базе захваченного украинского предприятия. Раз в год он ездил на материковую территорию Украины навещать своих пожилых родителей.

В ноябре 2020 года его задержали на пункте пропуска "Каланчак" и в мобильном телефоне нашли данные о сотрудничестве с ФСБ РФ.

Федоряна обвинили в том, что он не менее 12 раз передавал транспорт ГУП РК "Черноморнефтегаз" сотрудникам ФСБ РФ и других незаконных правоохранительных органов РФ для проведения так называемых следственных действий и перевозки незаконно задержанных граждан Украины в места лишения свободы под предлогом борьбы с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Федорян в суде виновным себя не признал. Объяснял, что в оккупационном "ГУП РК "Черноморнефтегаз" в его функции входило обеспечение управления документами, закупками техники, а выделением транспорта занималось другое подразделение. Водители транспортных средств не были его подчиненными, связь с ними он, мол, не поддерживал, как и не участвовал в обысках домов крымских татар.

В то же время в мобильном телефоне Федоряна была переписка с сотрудниками ФСБ РФ. В частности, общение о предоставлении транспорта для служебной деятельности ФСБ.

Кроме того, Федорян практиковал запись телефонных разговоров. На мобильном телефоне были аудиозаписи, которые свидетельствовали, что в Крыму Федорян поддерживал устойчивые контакты с представителями пограничной службы, Министерства обороны Российской Федерации и таможенной службы, решал с ними в том числе вопросы въезда и выезда с временно оккупированной территории Украины. При этом в разговорах Федорян использовал четко разграничительные термины — "хохлы" в отношении представителей государственных органов Украины, которые обеспечивали пропускной режим на КПП между территориями Крымского полуострова и подконтрольной Украине территорией.