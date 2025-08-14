Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генпрокурор отчитался о 22 подозрениях столичным чиновникам: Кличко назвал это "абсурдом"

Станислав ПогориловЧетверг, 14 августа 2025, 12:50
Генпрокурор отчитался о 22 подозрениях столичным чиновникам: Кличко назвал это абсурдом
Виталий Кличко на совещании с участием глав районов, заместителей председателя КГГА, руководителей структурных подразделений и стратегических коммунальных предприятий, фото: Facebook

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что должностным лицам Киева объявлено 22 подозрения в нанесении ущерба на 230 млн грн. Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что подозрения "абсурдны", а киевской общине "ставят палки в колеса".

Источник: генпрокурор Руслан Кравченко в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кравченко: "Более 230 млн грн ущерба. 22 подозрения. Присвоение средств общины, служебная халатность, некачественные строительные работы, нажива на школьных укрытиях".

Реклама:

Детали: По его словам, в частности, чиновники райуправлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов "зарабатывали" на школьных укрытиях: закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетными средствами.

Речь идет также о махинациях на ремонтных работах. По данным генпрокурора, руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" подозреваются в растрате средств на капремонте; главные инженеры ШЕУ Подольского и Печерского районов  - в растрате на закупках материалов для ремонта дорог; руководительница музея "Киевская крепость" подписала акты работ, которые фактически не проводились.

Генпрокурор, кроме того, указал на покупки "на бумаге" и по завышенным ценам. Кравченко отметил, что главный агроном КП "УЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании "закупили" цветы только на документах, начальник управления СКП "Киевтелесервис" - оборудование по завышенным на десятки миллионов ценам, а чиновник КО "Муниципальная охрана" подозревается в закупке некачественных бодикамер.

РЕКЛАМА:

Кравченко сообщил, что заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА по халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро, в результате чего были нанесены многомиллионные убытки бюджету Киева.

Дополнительно были проведены обыски в рамках уголовных производств по факту служебной халатности должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" и КГГА, а также растраты средств департамента здравоохранения.

Киевский городской голова Виталий Кличко в ответ на сообщение Кравченко заявил, что генпрокурор "описал более двух десятков абсурдных подозрений, врученных и должностным лицам КГГА, и не должностным лицам".

Прямая речь Кличко: "Удивительная "продуктивность", исключительно в Киеве, который трясут с 2019-го. Лупят-дискредитируют-манипулируют-дезорганизуют процессы управления, никак не добьют (в руки не уберут). И везде же все прекрасно тем временем — в других госструктурах, например.

А киевской общине ставят палки в колеса даже в помощи защитникам на фронте. Получается, всем "достижениям" власти мешает именно местное самоуправление, которое она упорно уничтожает в Украине".

Детали: Кличко считает, что за все незаконные действия рано или поздно придется отвечать. "Сбрасывайте парашютистов "управляющими" городов, штампуйте беспочвенные подозрения местным властям, готовьтесь к призрачным выборам! А где вы дальше будете давать свои концерты, снимать сериалы, вещать в марафонах? Потому что выбор истощенной и окровавленной страны будет не в пользу низкопробных шоу и бесконечной лжи и фарисейства", - написал мэр Киева.

КиевОфис генпрокурораВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В России назвали время встречи Трампа и Путина и кто еще с РФ полетит на Аляску
Силы обороны нанесли удар по заводу "Лукойла" в Волгограде: возникли сильные пожары
Осужденного экс-заместителя главы МВД Крыма освободили для обмена в Россию
фото, дополненоПисали "бандеровские лозунги": в Польше задержали 2 украинских подростков
Трамп предложит Путину доступ к природным ресурсам Аляски в обмен на прекращение войны – СМИ
Беспилотники атаковали Волгоград: на НПЗ вспыхнули пожары
Все новости...
Киев
Президент Румынии анонсировал визит в Киев осенью
Кому нужны деньги киевлян?
В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за баллистики
Последние новости
14:44
В ЕС назвали "спекуляциями" сообщения об обсуждении ослабления санкций против РФ
14:42
Правительство: Специалисты по сопровождению ветеранов будут получать зарплату не менее 25 тысяч гривен
14:35
Правительство выделило дополнительные деньги на "еВідновлення"
14:35
Украина назвала акты вандализма в Польше провокацией российских спецслужб
14:30
Песенка "Baby Shark" официально не плагиат: суд длился шесть лет
14:21
фотоПутин собрал всю свою верхушку, чтобы рассказать о мирных переговорах
14:19
МАГАТЭ фиксирует на ЗАЭС сложности с поставками воды для охлаждения
14:16
Во Львове обнаружили тела двух подростков: полиция устанавливает обстоятельства их смерти
14:09
Комбат "Магуры", критиковавший командование за "дебильные задачи" на Курщине, покинул свой пост
14:01
В Женеве временно сделали общественный транспорт бесплатным
Все новости...
Реклама:
Реклама: