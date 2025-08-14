Генпрокурор отчитался о 22 подозрениях столичным чиновникам: Кличко назвал это "абсурдом"

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что должностным лицам Киева объявлено 22 подозрения в нанесении ущерба на 230 млн грн. Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что подозрения "абсурдны", а киевской общине "ставят палки в колеса".

Источник: генпрокурор Руслан Кравченко в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кравченко: "Более 230 млн грн ущерба. 22 подозрения. Присвоение средств общины, служебная халатность, некачественные строительные работы, нажива на школьных укрытиях".

Детали: По его словам, в частности, чиновники райуправлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов "зарабатывали" на школьных укрытиях: закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетными средствами.

Речь идет также о махинациях на ремонтных работах. По данным генпрокурора, руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" подозреваются в растрате средств на капремонте; главные инженеры ШЕУ Подольского и Печерского районов - в растрате на закупках материалов для ремонта дорог; руководительница музея "Киевская крепость" подписала акты работ, которые фактически не проводились.

Генпрокурор, кроме того, указал на покупки "на бумаге" и по завышенным ценам. Кравченко отметил, что главный агроном КП "УЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании "закупили" цветы только на документах, начальник управления СКП "Киевтелесервис" - оборудование по завышенным на десятки миллионов ценам, а чиновник КО "Муниципальная охрана" подозревается в закупке некачественных бодикамер.

Кравченко сообщил, что заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА по халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро, в результате чего были нанесены многомиллионные убытки бюджету Киева.

Дополнительно были проведены обыски в рамках уголовных производств по факту служебной халатности должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" и КГГА, а также растраты средств департамента здравоохранения.

Киевский городской голова Виталий Кличко в ответ на сообщение Кравченко заявил, что генпрокурор "описал более двух десятков абсурдных подозрений, врученных и должностным лицам КГГА, и не должностным лицам".

Прямая речь Кличко: "Удивительная "продуктивность", исключительно в Киеве, который трясут с 2019-го. Лупят-дискредитируют-манипулируют-дезорганизуют процессы управления, никак не добьют (в руки не уберут). И везде же все прекрасно тем временем — в других госструктурах, например.

А киевской общине ставят палки в колеса даже в помощи защитникам на фронте. Получается, всем "достижениям" власти мешает именно местное самоуправление, которое она упорно уничтожает в Украине".

Детали: Кличко считает, что за все незаконные действия рано или поздно придется отвечать. "Сбрасывайте парашютистов "управляющими" городов, штампуйте беспочвенные подозрения местным властям, готовьтесь к призрачным выборам! А где вы дальше будете давать свои концерты, снимать сериалы, вещать в марафонах? Потому что выбор истощенной и окровавленной страны будет не в пользу низкопробных шоу и бесконечной лжи и фарисейства", - написал мэр Киева.