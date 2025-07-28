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За 66 обменов Украина вытащила из плена РФ 5857 защитников, кейс "Стамбул-2" еще продолжается – Юсов

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 июля 2025, 17:46
За 66 обменов Украина вытащила из плена РФ 5857 защитников, кейс Стамбул-2 еще продолжается – Юсов
Андрей Юсов. фото Коордштаба

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина провела 66 обменов, из российского плена освобождено 5857 граждан, еще более тысячи пленников - вернулись в рамках обмена "всех на всех" по 2 раунду стамбульских договоренностей, реализация этого кейса еще продолжается.

Источник: заместитель главы Коордштаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Юсова, в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ реализовано 66 обменов, в рамках которых возвращено 5857 пленников.

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В то же время, в силу масштабности и сложности проведения, обмен "всех на всех" для двух категорий пленников, в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, выделен в отдельный кейс, реализация которого будет продолжаться.

Прямая речь: "Учитывая масштабность и сложность реализации договоренностей в Стамбуле по категориям тяжелобольных и тяжелораненых защитников, а также защитников моложе 25 лет, было принято решение вывести этот обмен в отдельный кейс, то есть внеплановый. В рамках реализации этих договоренностей в Стамбуле возвращено также уже более тысячи граждан. Реализация этапов этого обмена будет продолжаться".

Детали: Юсов добавил, что окончательные цифры стамбульского обмена "всех на всех" по двум категориям будут озвучены позже, в определенное время.

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Договоренности, достигнутые в рамках третьей встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 23 июля, в Координационном штабе на данный момент не комментируют.

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пленныеобмен
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За 66 обменов Украина вытащила из плена РФ 5857 защитников, кейс "Стамбул-2" еще продолжается – Юсов
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