Трамп заявил, что США полностью готовы к ядерной войне с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в полной готовности к ядерному конфликту с Россией.
Источник: Трамп во время общения с журналистами на лужайке Белого дома
Детали: Американский президент подтвердил, что отдал приказ о развертывании американских ядерных подводных лодок после того, как в публичном пространстве прозвучали угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые Трамп считает прямой угрозой гражданам США.
Прямая речь: "Мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожными. Была сделана угроза, и мы не считаем, что это было уместно. Поэтому я должен быть очень осторожным. Я делаю это из соображений безопасности нашего народа".
Детали: По словам Трампа, когда звучат угрозы применением ядерного оружия, США должны быть готовы защитить своих граждан.
Прямая речь: "Мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожными. Была сделана угроза, и мы считаем ее неуместной. Поэтому я должен быть очень осторожным. Я делаю это из соображений безопасности нашего народа. Угроза была сделана бывшим президентом России, и мы собираемся защитить наших людей".
Что предшествовало:
- Накануне Медведев опубликовал пост, в котором упомянул о советской системе автоматического ядерного удара – "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".
- После чего президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth Social об отправке двух атомных подводных лодок "в соответствующие регионы". Трамп не уточнил, где именно будут развернуты эти ядерные субмарины. В то же время он выразил надежду, что слова Медведева не приведут "к непредсказуемым последствиям".
Предыстория:
- Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.
- В ответ на это Медведев заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" между Россией и США.
- После этого президент США заявил, что Медведеву стоит "следить за словами" и он заходит слишком далеко.