Трамп заявил, что США полностью готовы к ядерной войне с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в полной готовности к ядерному конфликту с Россией.

Источник: Трамп во время общения с журналистами на лужайке Белого дома

Детали: Американский президент подтвердил, что отдал приказ о развертывании американских ядерных подводных лодок после того, как в публичном пространстве прозвучали угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые Трамп считает прямой угрозой гражданам США.

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Прямая речь: "Мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожными. Была сделана угроза, и мы не считаем, что это было уместно. Поэтому я должен быть очень осторожным. Я делаю это из соображений безопасности нашего народа".

Детали: По словам Трампа, когда звучат угрозы применением ядерного оружия, США должны быть готовы защитить своих граждан.

Прямая речь: "Мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожными. Была сделана угроза, и мы считаем ее неуместной. Поэтому я должен быть очень осторожным. Я делаю это из соображений безопасности нашего народа. Угроза была сделана бывшим президентом России, и мы собираемся защитить наших людей".

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Что предшествовало:

Накануне Медведев опубликовал пост, в котором упомянул о советской системе автоматического ядерного удара – "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".

После чего президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth Social об отправке двух атомных подводных лодок "в соответствующие регионы". Трамп не уточнил, где именно будут развернуты эти ядерные субмарины. В то же время он выразил надежду, что слова Медведева не приведут "к непредсказуемым последствиям".

Предыстория: