Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил, что США полностью готовы к ядерной войне с Россией

Иван ДьяконовСуббота, 2 августа 2025, 02:34
Трамп заявил, что США полностью готовы к ядерной войне с Россией
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в полной готовности к ядерному конфликту с Россией.

Источник: Трамп во время общения с журналистами на лужайке Белого дома

Детали: Американский президент подтвердил, что отдал приказ о развертывании американских ядерных подводных лодок после того, как в публичном пространстве прозвучали угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые Трамп считает прямой угрозой гражданам США.

Реклама:

Прямая речь: "Мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожными. Была сделана угроза, и мы не считаем, что это было уместно. Поэтому я должен быть очень осторожным. Я делаю это из соображений безопасности нашего народа".

Детали: По словам Трампа, когда звучат угрозы применением ядерного оружия, США должны быть готовы защитить своих граждан.

Прямая речь: "Мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожными. Была сделана угроза, и мы считаем ее неуместной. Поэтому я должен быть очень осторожным. Я делаю это из соображений безопасности нашего народа. Угроза была сделана бывшим президентом России, и мы собираемся защитить наших людей".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • Накануне Медведев опубликовал пост, в котором упомянул о советской системе автоматического ядерного удара – "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".
  • После чего президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth Social об отправке двух атомных подводных лодок "в соответствующие регионы". Трамп не уточнил, где именно будут развернуты эти ядерные субмарины. В то же время он выразил надежду, что слова Медведева не приведут "к непредсказуемым последствиям".

Предыстория:

Трампядерное оружиеРосcияМедведев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Виннице сотни людей требуют освободить мужчин, которых ТЦК якобы удерживает на местном стадионе
Reuters: США и НАТО обсуждают новый механизм предоставления Украине военной помощи
Байден предостерег, что Америку ждут "темные времена" из-за Трампа
фотоВ Литве обнародовали снимки дрона, который залетел с территории Беларуси
Правительство начнет формировать конкурсную комиссию для отбора руководителя таможни
Обвиняемый в нападении на Гандзюк Мангер хотел мобилизоваться – суд отказал
Все новости...
Трамп
Байден предостерег, что Америку ждут "темные времена" из-за Трампа
После заявлений Медведева Трамп приказал вывести две атомные субмарины "в соответствующих регионах"
Трамп рассказал сколько РФ потеряла военных с начала года
Последние новости
03:16
В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: перекрыто движение по Крымскому мосту
02:34
Трамп заявил, что США полностью готовы к ядерной войне с Россией
01:46
Google меняет решение о деактивации сокращенных ссылок goo.gl
01:22
Российские дроны атаковали центр Балаклеи: повреждены здания
00:57
В Виннице сотни людей требуют освободить мужчин, которых ТЦК якобы удерживает на местном стадионе
00:22
В здании общественного вещателя Словакии обнаружили много наркотиков и наличных денег
23:48
"Государственный земельный банк" обнаружил нелегальные посевы на государственных землях
23:27
Генштаб: На фронте произошло 130 боевых столкновений
22:58
На Львовщине заработал новый завод
22:41
Зеленский о ракетной атаке по Киеву: Это был один из самых жестоких ударов по столице
Все новости...
Реклама:
Реклама: