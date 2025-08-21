На заводе США в Мукачево, куда попали россияне, до сих пор бушует огромный пожар

Пожар площадью 7 тысяч квадратных метров бушует на американском заводе Flex в Мукачево Закарпатской области, который этой ночью попал под ракетный удар РФ.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Детали: Спасатели говорят, что им удалось локализовать пожар.

Сообщается, что в ликвидации возгорания участвуют 96 спасателей и 20 единиц техники.

Также привлечен пожарный поезд Укрзализныци.

Что предшествовало:

