На заводе США в Мукачево, куда попали россияне, до сих пор бушует огромный пожар

Евгений КизиловЧетверг, 21 августа 2025, 15:05
фото: гсчс

Пожар площадью 7 тысяч квадратных метров бушует на американском заводе Flex в Мукачево Закарпатской области, который этой ночью попал под ракетный удар РФ.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Детали: Спасатели говорят, что им удалось локализовать пожар.

фото: гсчс

Сообщается, что в ликвидации возгорания участвуют 96 спасателей и 20 единиц техники.

Также привлечен пожарный поезд Укрзализныци.

 
фото: гсчс

Что предшествовало:

  • Ночью 21 августа россияне нанесли ракетный удар по городу Мукачево Закарпатской области. Попали в гражданское предприятие.
  • По информации Воздушных сил ВСУ, в эту ночь Россия атаковала Украину 574 ударными БПЛА, 4 аэробаллистическими ракетами "Кинжал", 2 баллистическими ракетами "Искандер-М", 19 крылатыми ракетами Х-101, 14 крылатыми ракетами "Калибр" и 1 ракетой неустановленного типа.
  • По информации Закарпатской ОГА, в результате атаки на завод пострадали 19 человек.

