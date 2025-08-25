СМИ: Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, но пообещал не критиковать президента
Британское издание The Guardian написало, что глава Офиса президента Андрей Ермак приезжал в Лондон к бывшему главнокомандующему ВСУ, а ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному и предлагал присоединиться к команде президента Владимира Зеленского на предстоящих выборах, но тот отказался.
Источник: The Guardian со ссылкой на нескольких неназванных людей, близких к Залужному, а также политических инсайдеров, дипломатов и других лиц, знакомых с ситуацией
Дословно: "В Украине не запланировано никаких выборов, а голосование юридически и технически невозможно, пока страна находится в состоянии войны... Но все в Украине знают, что рано или поздно политика вернется. И когда это произойдет, опросы показывают, что Залужный, который возглавил успешное отражение российского наступления в начале войны, является единственным кандидатом, который представлял бы серьезную угрозу для Зеленского".
Детали: Издание отмечает, что Залужный никогда публично не заявлял о каких-либо политических амбициях и отклоняет почти все запросы на интервью. "Его команда тщательно планирует его публичные выступления в Лондоне, чтобы избежать событий, где можно было бы задать неудобные вопросы", - говорится в публикации.
В то же время, по данным The Guardian, в посольство Украины в Лондоне постоянно приезжают "политические паломники", чтобы предложить услуги, выразить поддержку или попытаться угадать, планирует ли Залужный баллотироваться на выборах.
Также издание отмечает, что кроме украинских депутатов, общественных активистов, представителей бизнесменов, к Залужному приезжал бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт, который посетил его, чтобы предложить свои услуги в качестве политического консультанта в любой будущей избирательной кампании. The Guardian пишет, что Залужный отказался от предложения.
По данным издания, одним из "гостей" Залужного был глава ОП Андрей Ермак. По словам источника The Guardian, на встрече в ноябре прошлого года Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы представить единый фронт перед предстоящими выборами. Однако Залужный отказался от предложения.
В то же время, по данным источников издания, он пообещал Ермаку, что не будет критиковать Зеленского публично, пока продолжается война, а также заверил, что не устроит ОП никаких неприятных сюрпризов. "Если я решу, что хочу пойти в политику, вы сначала услышите это от меня, в частном порядке", – цитирует издание слова Залужного Ермаку.
Что предшествовало:
- В феврале 2025 года Залужный не подтвердил и не опроверг то, что он мог бы баллотироваться на пост президента. По его словам, этот вопрос будет актуальным при условии, когда украинской государственности ничего не будет угрожать.
- По данным последнего опроса социологической группы "Рейтинг", больше всего граждан Украины на ближайших президентских выборах проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского, но на парламентских – за гипотетическую "партию Залужного".