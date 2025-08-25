Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, но пообещал не критиковать президента

Станислав ПогориловПонедельник, 25 августа 2025, 16:29
СМИ: Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, но пообещал не критиковать президента
Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Валерий Залужный, фото: facebook.com/ganna_maliar

Британское издание The Guardian написало, что глава Офиса президента Андрей Ермак приезжал в Лондон к бывшему главнокомандующему ВСУ, а ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному и предлагал присоединиться к команде президента Владимира Зеленского на предстоящих выборах, но тот отказался.

Источник: The Guardian со ссылкой на нескольких неназванных людей, близких к Залужному, а также политических инсайдеров, дипломатов и других лиц, знакомых с ситуацией

Дословно: "В Украине не запланировано никаких выборов, а голосование юридически и технически невозможно, пока страна находится в состоянии войны... Но все в Украине знают, что рано или поздно политика вернется. И когда это произойдет, опросы показывают, что Залужный, который возглавил успешное отражение российского наступления в начале войны, является единственным кандидатом, который представлял бы серьезную угрозу для Зеленского".

Реклама:

Детали: Издание отмечает, что Залужный никогда публично не заявлял о каких-либо политических амбициях и отклоняет почти все запросы на интервью. "Его команда тщательно планирует его публичные выступления в Лондоне, чтобы избежать событий, где можно было бы задать неудобные вопросы", - говорится в публикации.

В то же время, по данным The Guardian, в посольство Украины в Лондоне постоянно приезжают "политические паломники", чтобы предложить услуги, выразить поддержку или попытаться угадать, планирует ли Залужный баллотироваться на выборах.

Также издание отмечает, что кроме украинских депутатов, общественных активистов, представителей бизнесменов, к Залужному приезжал бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт, который посетил его, чтобы предложить свои услуги в качестве политического консультанта в любой будущей избирательной кампании. The Guardian пишет, что Залужный отказался от предложения.

РЕКЛАМА:

По данным издания, одним из "гостей" Залужного был глава ОП Андрей Ермак. По словам источника The Guardian, на встрече в ноябре прошлого года Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы представить единый фронт перед предстоящими выборами. Однако Залужный отказался от предложения.

В то же время, по данным источников издания, он пообещал Ермаку, что не будет критиковать Зеленского публично, пока продолжается война, а также заверил, что не устроит ОП никаких неприятных сюрпризов. "Если я решу, что хочу пойти в политику, вы сначала услышите это от меня, в частном порядке", – цитирует издание слова Залужного Ермаку.

Что предшествовало:

  • В феврале 2025 года  Залужный не подтвердил и не опроверг то, что он мог бы баллотироваться на пост президента. По его словам, этот вопрос будет актуальным при условии, когда украинской государственности ничего не будет угрожать.
  • По данным последнего опроса социологической группы "Рейтинг", больше всего граждан Украины на ближайших президентских выборах проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского, но на парламентских – за гипотетическую "партию Залужного".

ЗалужныйОфис президентаАндрей ЕрмакЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу
Трамп объяснил участие США в гарантиях безопасности для Украины
ТЦК: В пункте сбора мобилизованных в Ровенской области от сердечной недостаточности скончался мужчина
СМИ: Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, но пообещал не критиковать президента
Зеленский не считает, что россияне идут на уступки в мирных переговорах
Германия взяла на себя обязательство ежегодно предоставлять Украине 9 млрд евро
Все новости...
Залужный
Украинцы готовы проголосовать за президента Зеленского и партию Залужного – опрос
Социология: Украинцы больше всего доверяют трем должностным лицам
Владимир Парасюк: То, что я выжил – это плохая история для некоторых людей
Последние новости
20:34
"Куратора Бессарабии" взяли под стражу за организацию подпольного казино
20:29
Свириденко подтвердила, что ее брат живет за границей: уехал до вторжения РФ
20:17
Австралиец, единственный выживший после "грибного обеда", простил отравительнице покушение на себя
20:06
Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу
19:58
фотоВ Херсонской области РФ атаковала авто прокуратуры, двое работников пострадали
19:52
велоспортФранцуз Годю неожиданно стал победителем спринтерского этапа на Вуэльте-2025
19:46
Трамп объяснил участие США в гарантиях безопасности для Украины
19:44
"Нужно строить мосты, а не стены": омбудсменка о целесообразности повышения языковых штрафов
19:43
Трамп заявил, что Путин избегает встречи с Зеленским, потому что тот ему не нравится
19:23
"Укрзализныця" фиксирует снижение спроса на перевозки
Все новости...
Реклама:
Реклама: