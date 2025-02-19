Залужный ответил, думает ли баллотироваться на выборах: "Пока у нас задача выстоять и сохранить государство"

Посол Украины в Великобритании экс-глава ВСУ Валерий Залужный не подтвердил и не опроверг то, что он мог бы баллотироваться на пост президента. По его словам, этот вопрос будет актуальным при условии, когда украинской государственности ничего не будет угрожать.

Источник: мероприятие NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях"

Прямая речь: "Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала получим условия, при которых такой вопрос будет абсолютно уместным...

Реклама:

Я считаю так: придут эти условия, тогда я как человек, который находится на государственной службе и работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такой вопрос".

Детали: По его словам, "пока у нас задача одна: выстоять и сохранить наше государство, а уже после этого будем думать о другом".

Напомним:

РЕКЛАМА:

Представитель аналитического центра КМИС Антон Грушецкий заявил, что на следующих президентских выборах Владимир Зеленский может проиграть благодаря ситуации, которая привела его к победе в 2019 году - ожиданиям украинцев изменений к лучшему от "новой силы".

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в стране, но украинцы этого не хотят из-за отмены военного положения.

Знать больше: "Возможны ли выборы до конца войны и кто их может выиграть"

Валерий Залужный: Добро пожаловать - Третья мировая началась