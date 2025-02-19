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Война 2025

Залужный ответил, думает ли баллотироваться на выборах: "Пока у нас задача выстоять и сохранить государство"

Алена МазуренкоСреда, 19 февраля 2025, 12:35
Залужный ответил, думает ли баллотироваться на выборах: Пока у нас задача выстоять и сохранить государство
фото: УП

Посол Украины в Великобритании экс-глава ВСУ Валерий Залужный не подтвердил и не опроверг то, что он мог бы баллотироваться на пост президента. По его словам, этот вопрос будет актуальным при условии, когда украинской государственности ничего не будет угрожать.

Источник: мероприятие NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях"

Прямая речь: "Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала получим условия, при которых такой вопрос будет абсолютно уместным...

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Я считаю так: придут эти условия, тогда я как человек, который находится на государственной службе и работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такой вопрос".

Детали: По его словам, "пока у нас задача одна: выстоять и сохранить наше государство, а уже после этого будем думать о другом".

Напомним:

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