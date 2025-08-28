В результате атаки врага в Киеве разрушена 5-этажка – Кличко

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате вражеской комбинированной атаки на Киев в столице разрушена 5-этажка.

Источник: Кличко в соцсетях

Прямая речь Кличко: "В Дарницком районе, предварительно, разрушение в пятиэтажке с первого по пятый этажи.

Экстренные службы направляются на место".

Что предшествовало: Вечером 27 августа и в ночь на 28 августа в Киеве работала ПВО на фоне угрозы вражеских дронов и ракет, зафиксированы пожары, пострадали и погибли.