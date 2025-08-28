В результате атаки врага в Киеве разрушена 5-этажка – Кличко
Четверг, 28 августа 2025, 04:28
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате вражеской комбинированной атаки на Киев в столице разрушена 5-этажка.
Источник: Кличко в соцсетях
Прямая речь Кличко: "В Дарницком районе, предварительно, разрушение в пятиэтажке с первого по пятый этажи.
Реклама:
Экстренные службы направляются на место".
Что предшествовало: Вечером 27 августа и в ночь на 28 августа в Киеве работала ПВО на фоне угрозы вражеских дронов и ракет, зафиксированы пожары, пострадали и погибли.