В результате атаки врага в Киеве разрушена 5-этажка – Кличко

Ольга ГлущенкоЧетверг, 28 августа 2025, 04:28
В результате атаки врага в Киеве разрушена 5-этажка – Кличко
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате вражеской комбинированной атаки на Киев в столице разрушена 5-этажка.

Источник: Кличко в соцсетях

Прямая речь Кличко: "В Дарницком районе, предварительно, разрушение в пятиэтажке с первого по пятый этажи.

Экстренные службы направляются на место".

Что предшествовало: Вечером 27 августа и в ночь на 28 августа в Киеве работала ПВО на фоне угрозы вражеских дронов и ракет, зафиксированы пожары, пострадали и погибли.

