У Орбана подтвердили, что запретили въезд "Мадяру" за удары по нефтепроводу "Дружба"

Политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан подтвердил, что украинский военный командир, которому Венгрия запретила въезд за атаки на нефтепровод "Дружба" – это этнический венгр Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр".

Источник: Балаж Орбан подтвердил это изданию 444, пишет "Европейская правда"

Детали: Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил в четверг, что его страна запрещает въезд в страну командующему украинской воинской части, которая совершила "последнее нападение" на нефтепровод "Дружба" – однако венгерский министр не назвал имени этого командира.

Балаж Орбан подтвердил, что речь идет о Роберте Бровди, командующем Силами беспилотных систем Украины.

Бровди – этнический венгр, родившийся в Закарпатье, и выбравший себе соответствующий позывной: "Мадяр".

Бровді є засновником підрозділу "Птахи Мадяра", що спеціалізується, зокрема, на застосуванні БпЛА. 3 червня 2025 року він був призначений командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України.

18 серпня на своїй Facebook-сторінці "Мадяр" підтвердив удар по "Дружбі", написавши, що "нафтопровід відпочиває".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер вкрай жорстко відреагував на рішення Угорщини заборонити в'їзд до країни Бровді.

Він дорікнув своєму угорському колезі Сійярто, що російський трубопровід для нього важливіший за вбитих українських дітей.

У ніч проти 28 серпня Росія здійснила масований повітряний удар по Києву. 14 людей, серед яких троє дітей, загинули та десятки дістали поранення внаслідок атаки.

Уряд Угорщини не засудив цю атаку, хоча президент Володимир Зеленський заявляв, що очікує на реакцію Будапешта, що неодноразово закликав до миру з Росією.