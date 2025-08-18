Нафтопровід "Дружба" відпочиває – Мадяр
Понеділок, 18 серпня 2025, 23:41
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердив, що дрони 14 полку СБС атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" в РФ, чим зупинили роботу російського нафтопроводу "Дружба".
Джерело: командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")
Пряма мова: "Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Вітаннячко від Птахів СБС.
Нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" (Тамбовська область, рф) дефлоровано Птахами 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ".
Нагадаємо:
- У ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.
- Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід, що спричинило "припинення поставок нафти" до його країни.
- Угорський дипломат не вказав назву нафтопровода, проте може йтися про "Дружбу" – історичний канал постачання Urals (сорт сирої російської нафти, який складає понад 50% імпорту Угорщини).
- Минулого тижня Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.
Читайте також: Зірвати Орбана з гачка Кремля: як змусити Угорщину відмовитися від російської нафти