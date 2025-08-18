Усі розділи
Нафтопровід "Дружба" відпочиває – Мадяр

Альона Мазуренко Понеділок, 18 серпня 2025, 23:41
Нафтопровід Дружба відпочиває – Мадяр
"Мадяр" фото із його сторінки у Facebook

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердив, що дрони 14 полку СБС атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" в РФ, чим зупинили роботу російського нафтопроводу "Дружба".

Джерело: командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")

Пряма мова: "Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Вітаннячко від Птахів СБС.

Нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" (Тамбовська область, рф) дефлоровано Птахами 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ".

Нагадаємо: 

  • У ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.
  • Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід, що спричинило "припинення поставок нафти" до його країни.
  • Угорський дипломат не вказав назву нафтопровода, проте може йтися про "Дружбу" – історичний канал постачання Urals (сорт сирої російської нафти, який складає понад 50% імпорту Угорщини).
  • Минулого тижня Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

  Читайте також: Зірвати Орбана з гачка Кремля: як змусити Угорщину відмовитися від російської нафти

нафтаРосіябезпілотникиУкраїна
