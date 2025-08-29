До 23 возросло количество погибших в Киеве в результате российской атаки: разбор завалов продолжается
Пятница, 29 августа 2025, 01:31
Количество погибших в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа увеличилось до 23, среди них четыре ребенка. По меньшей мере 63 человека получили ранения.
Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко
Прямая речь: "К сожалению, количество погибших в Киеве возросло до 23 человек".
Детали: По словам мера столицы Виталия Кличко от российского террористического удара пострадали 63 человека. В стационарах городских больниц находятся 35 раненых, среди них шестеро детей.
В КГВА сообщили, что по сводной на вечер 28 августа информации повреждены 225 жилых домов.
Предыстория:
- Около 5 часов утра 28 августа КГГА опубликовала оперативную информацию о последствиях комбинированной вражеской атаки на Киев. Сообщалось о 4 погибших, среди которых ребенок, и около 20 пострадавших.
- Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы 5-этажного дома на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева, под ними еще может быть не менее 3 человек.