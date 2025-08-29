До 23 возросло количество погибших в Киеве в результате российской атаки: разбор завалов продолжается

Количество погибших в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа увеличилось до 23, среди них четыре ребенка. По меньшей мере 63 человека получили ранения.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко

Прямая речь: "К сожалению, количество погибших в Киеве возросло до 23 человек".

Реклама:

Детали: По словам мера столицы Виталия Кличко от российского террористического удара пострадали 63 человека. В стационарах городских больниц находятся 35 раненых, среди них шестеро детей.

В КГВА сообщили, что по сводной на вечер 28 августа информации повреждены 225 жилых домов.

Читайте также: Киевляне под обстрелами: почему столица медлит со строительством укрытий

РЕКЛАМА:

Предыстория: