До 23 возросло количество погибших в Киеве в результате российской атаки: разбор завалов продолжается

Иван ДьяконовПятница, 29 августа 2025, 01:31
До 23 возросло количество погибших в Киеве в результате российской атаки: разбор завалов продолжается
Фото: ГСЧС Украины

Количество погибших в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа увеличилось до 23, среди них четыре ребенка. По меньшей мере 63 человека получили ранения.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко

Прямая речь: "К сожалению, количество погибших в Киеве возросло до 23 человек".

Детали: По словам мера столицы Виталия Кличко от российского террористического удара пострадали 63 человека. В стационарах городских больниц находятся 35 раненых, среди них шестеро детей.

В КГВА сообщили, что по сводной на вечер 28 августа информации повреждены 225 жилых домов.

Предыстория:

Киевжертвыракетный ударроссийско-украинская война
До 23 возросло количество погибших в Киеве в результате российской атаки: разбор завалов продолжается
