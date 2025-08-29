Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский сообщил о 25 погибших в результате масштабного удара россиян по Киеву

Александр ШумилинПятница, 29 августа 2025, 19:22
Зеленский сообщил о 25 погибших в результате масштабного удара россиян по Киеву
Фото ОП

В результате масштабного российского удара по Киеву в ночь на 28 августа погибли 25 человек, в том числе четверо детей.

Источник: сообщение президента Владимира Зеленского

Детали: Такие данные Зеленский озвучил во время разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой. 

Реклама:

Прямая речь: "Спасибо за искренние соболезнования нашим людям, всем семьям, которые потеряли своих родных и близких в результате вчерашнего российского обстрела Киева. На данный момент известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали. Абсолютно подлый удар, который демонстрирует истинные намерения Путина – продолжать убийства, а не делать шаги к миру".

Детали: В МВД "Украинской правде" уточнили, что еще два тела погибших (мужчины и женщины) в результате удара РФ обнаружили вечером 29 августа на другой локации в Дарницком районе.

Что этому предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Еще утром 29 августа было известно о 23 погибших.
  • Утром 29 августа спасательные работы на месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе Киева завершились. Тогда сообщалось, что остается неизвестной судьба 8 человек.
  • Ночью 28 августа российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по столице.

ЗеленскийКиевроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На военном мемориальном кладбище прошли первые захоронения: Зеленский показал церемонию
Зеленский сообщил о 25 погибших в результате масштабного удара россиян по Киеву
Президент подписал закон о государственной политике в сфере нацпамяти: что он предполагает
Расследование по ракете "Фламинго" не ведется - НАБУ
фотоЕрмак провел переговоры с Уиткоффом в Нью-Йорке
В ЕС договорились после начала перемирия разместить военных инструкторов в Украине
Все новости...
В Кремле снова делают вид, что заинтересованы во встрече Путина с Зеленским, но...
Венс раскритиковал статью Politico о некомпетентности Виткоффа
Макрон: Если Путин не пойдет на встречу с Зеленским, то Трамп должен отреагировать
FT: Трамп предлагал, чтобы китайские войска стали миротворцами в Украине
Последние новости
22:41
Лукашенко говорит, что жаловался Трампу на тяжелую судьбу Беларуси и услышал слова поддержки
22:18
Венс говорит, что готов стать президентом США
21:55
FT: Трамп предлагал, чтобы китайские войска стали миротворцами в Украине
21:45
велоспортВуэльта. Испанец Аюсо победил в горах из отрыва
21:34
Закон "о защите бизнеса" создает лазейки для коррупционеров - Transparency International Ukraine
21:26
"Из трех двое "двухсот", а мне суждено было оказаться в кресле колесном". История ветерана ВСУ
21:23
Макрон: Если Путин не пойдет на встречу с Зеленским, то Трамп должен отреагировать
21:22
ЦПД: Планы РФ свидетельствуют о переходе россиян на штурмовые группы как основу в войне
21:09
Крупнейшая нефтегазовая компания Индии продолжит покупать нефть РФ
21:07
Госстат сообщил, какую среднюю зарплату получают украинцы
Все новости...
Реклама:
Реклама: