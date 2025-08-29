Зеленский сообщил о 25 погибших в результате масштабного удара россиян по Киеву
В результате масштабного российского удара по Киеву в ночь на 28 августа погибли 25 человек, в том числе четверо детей.
Источник: сообщение президента Владимира Зеленского
Детали: Такие данные Зеленский озвучил во время разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Прямая речь: "Спасибо за искренние соболезнования нашим людям, всем семьям, которые потеряли своих родных и близких в результате вчерашнего российского обстрела Киева. На данный момент известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали. Абсолютно подлый удар, который демонстрирует истинные намерения Путина – продолжать убийства, а не делать шаги к миру".
Детали: В МВД "Украинской правде" уточнили, что еще два тела погибших (мужчины и женщины) в результате удара РФ обнаружили вечером 29 августа на другой локации в Дарницком районе.
Что этому предшествовало:
- Еще утром 29 августа было известно о 23 погибших.
- Утром 29 августа спасательные работы на месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе Киева завершились. Тогда сообщалось, что остается неизвестной судьба 8 человек.
- Ночью 28 августа российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по столице.