Зеленський повідомив про 25 загиблих в результаті масштабного удару росіян по Києву
П'ятниця, 29 серпня 2025, 19:22
В результаті масштабного російського удару по Києву у ніч на 28 серпня загинули 25 людей, в тому числі четверо дітей.
Джерело: повідомлення президента Володимира Зеленського
Деталі: Такі дані Зеленський озвучив під час розмови з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Пряма мова: "Дякую за щирі співчуття нашим людям, усім родинам, які втратили своїх рідних і близьких унаслідок вчорашнього російського обстрілу Києва. Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру".
Що цьому передувало:
- Ще вранці 29 серпня було відомо про 23 загиблих.
- Вранці 29 серпня рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва завершилися. Тоді повідомлялося, що залишається невідомою доля 8 людей.
- Уночі 28 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по столиці.