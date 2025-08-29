Зеленський повідомив про 25 загиблих в результаті масштабного удару росіян по Києву

В результаті масштабного російського удару по Києву у ніч на 28 серпня загинули 25 людей, в тому числі четверо дітей.

Джерело: повідомлення президента Володимира Зеленського

Деталі: Такі дані Зеленський озвучив під час розмови з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Реклама:

Пряма мова: "Дякую за щирі співчуття нашим людям, усім родинам, які втратили своїх рідних і близьких унаслідок вчорашнього російського обстрілу Києва. Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру".

Що цьому передувало: