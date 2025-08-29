Усі розділи
Зеленський повідомив про 25 загиблих в результаті масштабного удару росіян по Києву

Олександр ШумілінП'ятниця, 29 серпня 2025, 19:22
Зеленський повідомив про 25 загиблих в результаті масштабного удару росіян по Києву
Фото ОП

В результаті масштабного російського удару по Києву у ніч на 28 серпня загинули 25 людей, в тому числі четверо дітей.

Джерело: повідомлення президента Володимира Зеленського

Деталі: Такі дані Зеленський озвучив під час розмови з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.  

Пряма мова: "Дякую за щирі співчуття нашим людям, усім родинам, які втратили своїх рідних і близьких унаслідок вчорашнього російського обстрілу Києва. Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру".

Що цьому передувало:

  • Ще вранці 29 серпня було відомо про 23 загиблих.
  • Вранці 29 серпня рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва завершилися. Тоді повідомлялося, що залишається невідомою доля 8 людей.
  • Уночі 28 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по столиці.

