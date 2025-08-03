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Зеленский: Украина работает над списками для обмена 1200 человек с Россией

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 августа 2025, 13:25
Зеленский: Украина работает над списками для обмена 1200 человек с Россией
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский после встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым заявил, что с россиянами есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Умеров доложил Зеленскому о коммуникации с российским представителем.

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Президент также упомянул, что в настоящее время продолжается аудит выполнения решений СНБО и Ставки.

Прямая речь Зеленского: "К сожалению, некоторые решения не реализованы. Это будет исправлено в срочном порядке".

Напомним: 24 июля руководители украинской и российской делегаций на переговорах в Стамбуле заявили о договоренности обменять еще более 1200 военнопленных с каждой стороны.

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За полмесяца до этого Умеров анонсировал аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего.

ЗеленскийУмеров Рустемобменпленные
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